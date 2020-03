Spoločnosť Diageo sa zaviazala poskytnúť viac ako 8 miliónov fliaš dezinfekčných prostriedkov pre zdravotnícky personál v prvej línii

Spojené kráľovstvo a Írsko: 500 000 litrov liehu (GNS) sa sprístupní národnému systému zdravotnej starostlivosti a pracovníkom v Spojenom kráľovstve a Írsku.



Taliansko: 100 000 litrov liehu (GNS) sa poskytne na podporu systému zdravotnej starostlivosti a iných národných potrieb



USA: 500 000 litrov liehu (GNS) sa dodá miestnym komunitám na naplnenie ich potrieb



Brazília: Závod Ypioca v Diageu vyrobí 50 000 litrov liehu pre miestny systém zdravotnej starostlivosti v spolupráci s miestnou vládou v brazílskom štáte Ceará.



Keňa: East Africa Breweries Ltd., ktorého materskou spoločnosťou je Diageo, zabezpečí výrobu 135 000 litrov dezinfekčných prostriedkov, pri distribúcii uprednostní zraniteľné a rizikové skupiny.



India: 500 000 litrov alkoholu poskytne výrobcom dezinfekčných prostriedkov v 25 štátoch s následným využitím v rámci národných systémov zdravotnej starostlivosti a medzi spotrebiteľmi.



Austrália: Bundaberg Distilling Co., ktorého vlastníkom je Diageo Australia, vyrobí 100 000 litrov etanolu pre vládu v štáte Queensland, ktorý bude poskytnutý výrobcom dezinfekčných prostriedkov na ruky.



30.3.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Diageo, výrobca liehovín ako whisky Johnnie Walker či vodky Smirnoff, sa zaviazala poskytnúť prostriedky na výrobu 8 miliónov fliaš dezinfekčných prostriedkov na ruky a to v objeme 2 miliónov litrov liehu pre výrobných partnerov, aby pomohla chrániť zdravotnícky personál pracujúci v prvej línii v boji proti ochoreniu COVID-19.Vedúci svetový producent liehovín poskytne obilný neutrálny lieh (GNS), čo je 96% etylalkohol, ktorý sa používa predovšetkým na výrobu vodky a ginu, a dodá ho bezplatne výrobcom dezinfekčných prostriedkov vo viacerých krajinách, aby pomohol prekonať nedostatok dezinfekcie v zdravotníckych zariadeniach. Tento dar umožní výrobu viac než 8 miliónov 250 ml fliaš dezinfekčných prostriedkov na ruky.Diageo spolupracuje s národnými vládami ako aj miestnymi samosprávami v mnohých krajinách, v ktorých má spoločnosť hlavné výrobné prevádzky. Lieh sa sprístupní v dodávateľských reťazcoch na základe miestnych okolností, v spolupráci s príslušnými úradmi a výrobcami dezinfekčných prostriedkov na ruky. Tým sa zabezpečí, že sa lieh využije s maximálnym možným dosahom na ochranu zdravotníckeho personálu a pacientov a že sa dezinfekčné prostriedky dostanú k zdravotníkom v prvej línii čo najrýchlejšie.Plán zahŕňa:"Zdravotníci ako aj zdravotnícky personál bojujú proti tejto pandémii v prvej línii a my sme odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ich ochránili," povedal Ivan Menezes, CEO a výkonný riaditeľ spoločnosti Diageo. "Je to najrýchlejší a najúčinnejší spôsob, ako uspokojiť rastúci dopyt po dezinfekčných prostriedkoch na ruky na celom svete."Informačný servis