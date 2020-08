Odborári opustili rokovanie tripartity a prerušujú sociálny dialóg, reagujú tak na konanie Krajniaka

Zamestnávateľov pozval na rokovanie

Porušenie elementárnych zásad

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR opustili pondelkové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a prerušujú sociálny dialóg.Ako na brífingu uviedol prezident KOZ Marián Magdoško , reagujú tým na konanie ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka , ktorý pozval na individuálne rokovania len zástupcov zamestnávateľov."Išli sa na 20 minút poradiť, je to bezprecedentné, hrubé porušenie tripartizmu, ktoré nemienime akceptovať," povedal šéf odborov. Tripartita rokuje o výške minimálnej mzdy na rok 2021.Minister Krajniak si podľa Magdoška pozval na rokovanie zamestnávateľov po tom, ako mu odborári oznámili nesúhlasné stanovisko. Podľa neho sa išiel Krajniak so zamestnávateľmi poradiť o tom, aký návrh predloží vláda spoločne so zamestnávateľmi. Orgány KOZ podľa neho v najbližších dňoch a týždňoch rozhodnú o ďalších krokoch."Určite budeme informovať aj našu odborovú centrálu v Bruseli a Medzinárodnú organizáciu práce, pretože považujeme toto konanie za naozaj mimoriadne hrubé porušenie sociálneho dialógu," tvrdí prezident KOZ.Poukázal na to, že minister práce sa im na predsedníctve tripartity vyhrážal, že ak nebudú akceptovať jeho návrh, navrhne zmenu zákona o triparitite, aby KOZ nebolo v tripartite jediným zástupcom zamestnancov.Viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová považuje krok ministra práce za bezprecedentné porušenie elementárnych zásad tripartizmu a sociálneho dialógu."Sociálny dialóg bol budovaný tridsať rokov, a za tridsať rokov sa takáto situácia vyskytla asi len raz, a to bolo počas vlády Vladimíra Mečiara," zdôraznila. Rokovať o ministerskom návrhu len so zamestnávateľmi je podľa nej neakceptovateľné."Minister si zmýlil sociálny dialóg s diktátom," povedala. Za takýchto okolností podľa nej odborári nie sú ochotní v sociálnom dialógu pokračovať.