Minimálna mzda sa zvýši na 623 eur, Krajniak sa dohodol so zamestnávateľmi

aktualizované 24. augusta, 13:34



Upustí od štartovacej mzdy

Kompromis od odborov neprišiel

Minister nesúhlasil so zrušením príplatkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2020 (Webnoviny.sk) -Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak sa so zamestnávateľmi dohodol na tom, že sa minimálna mzda od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 580 eur na 623 eur. Pôjde o 57 percent z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019.Minister súčasne ustúpi od svojho zámeru zaviesť na Slovensku štartovaciu minimálnu mzdu pre dlhodobo nezamestnaných. Zmení sa však systém stanovenia šiestich úrovní minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce.Kým v súčasnosti sa zvyšných päť úrovní minimálnej mzdy stanovuje ako násobok základnej sumy minimálnej mzdy, po novom sa zvyšných päť úrovní minimálnych zárobkov zvýši jednotne o 43 eur.Odborári z rokovania odišli a prerušili sociálny dialóg na protest proti tomu, že si minister práce a sociálnych vecí pozval na individuálne rokovania o minimálnej mzde len zástupcov zamestnávateľov.Konfederácia odborových zväzov SR presadzovala zvýšenie najnižších hrubých zárobkov na 656 eur, ako to predpokladá súčasné znenie zákona o minimálnej mzde.Minimálna mzda by totiž podľa platnej legislatívy mala budúci rok tvoriť 60 percent z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019, čo je spomínaných 656 eur. "Kompromisný návrh odborov neprišiel žiadny," povedal minister.Zamestnávatelia pôvodne presadzovali, aby sa minimálna mzda na rok 2021 nezvyšovala a zostala tak na úrovni 580 eur. Ako kompromisný zamestnávatelia podľa Krajniaka predstavili návrh, aby sa minimálna mzda síce zvýšila na 656 eur, ale súčasne by sa zrušilo šesť stupňov minimálnej mzdy podľa náročnosti práce.Zamestnávatelia súčasne žiadali, aby sa na tri roky "zmrazili" príplatky za prácu v noci či cez víkend. S týmto návrhom však minister práce nesúhlasil. "Zamestnanci by prišli o približne 60 miliónov eur, a to pre mňa bolo neprijateľné," povedal Krajniak.Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský upozornil na nepriaznivý ekonomický vývoj na Slovensku. "Po dlhom rokovaní sme prijali návrh od ministra práce, aj keď s ťažkým srdcom, ale veríme, že môže pomôcť zamestnávateľom, zamestnancom, aj celej krajine," povedal.Verí tomu, že sociálny dialóg bude každý rok pokračovať. "Bez dialógu sa na ničom nedá dohodnúť," povedal. Dohodnutý kompromis považuje za rozumné riešenie. Predstaviteľ Asociácie priemyselných zväzov SR Alexej Beljajev poukázal na to, že vyjednávanie je umením možného. "Nie sme úplne šťastní z tohto riešenia, ale budeme musieť s ním žiť," povedal Bejlajev.