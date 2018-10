Odborári: Osobitný odvod pre reťazce zvýši ceny potravín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 10. októbra (TASR) - Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu (OZPOCR) vníma negatívne pripravované zavedenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce vo výške 2,5 % z čistého obratu.zdôraznil v stredajšom stanovisku predseda OZPOCR Jozef Zadňan.Následkom zavedenia tohto zákona do praxe môže byť podľa jeho slov dovoz lacnejších a menej kvalitných potravín zo zahraničia, čo môže mat negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva s nízkymi príjmami.vyčíslil.Zavedenie tohto opatrenia bude mať zároveň podľa odborárov aj negatívny dosah na sociálny dialóg, konkrétne na nárast miezd v sektore obchodu, čo závažným spôsobom ovplyvní proces kolektívneho vyjednávania.opísal Zadňan.Podľa odborárov zároveň osobitný odvod, ktorý nebude platiť celoplošne na všetky obchodné subjekty, ale len pre vybranú skupinu obchodníkov, vytvára nerovné podmienky a javí známky diskriminácie určitej skupiny obchodníkov.upozornil predseda OZPOCR.Odborový zväz sa tak prikláňa k názoru, že rozhodne treba podporiť domácich producentov potravín tak, aby boli konkurencieschopní, ale na takúto podporu je potrebné hľadať systémové opatrenia, ktoré v konečnom dôsledku nespôsobia celoplošné zdražovanie potravín.Zákon o osobitnom odvode pre obchodné reťazce vo výške 2,5 % z čistého obratu navrhujú poslanci koaličnej SNS. Národná rada SR by sa návrhom mala zaoberať v októbri, platiť by mal od budúceho roka.Podľa predkladateľov by mal zabezpečiť finančné prostriedky pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov.Odvod sa má týkať tých obchodných reťazcov, ktoré majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi tiež musí pochádzať minimálne desať percent ich obratu. Obchodný reťazec odvod nebude platiť, ak jeho výška za tri mesiace nepresiahne sumu 5000 eur.