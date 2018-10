Tržby LVMH za 9 mesiacov aj v 3. kvartáli vzrástli

François-Louis Vuitton Foto: WINE EXPERT Foto: WINE EXPERT

Paríž 10. októbra (TASR) - Najväčší svetový výrobca módneho tovaru, francúzska spoločnosť LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton v stredu oznámila, že za prvých deväť mesiacov 2018 sa jej tržby zvýšili o 10 %.Konkrétne, obrat LVMH v sledovanom období stúpol na 33,13 miliardy eur z 30,10 miliardy eur v minulom roku. A tzv. organické tržby sa zvýšili o 11 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017.Skupina LVMH, do ktorej patrí napríklad výrobca šampanského Dom Perignon a koňaku Hennessy, alebo parfumu Guerlain, luxusných kožených produktov značky Louis Vuitton, či módne značky Dior, Donna Karan a Marc Jacobs, ďalej uviedla, že všetky jej divízie zaznamenali rast. Presnejšie, tržby z predaja vína a destilátov sa za 9 mesiacov zvýšili o 1 %, módnych a kožených výrobkov o 20 %, parfumov a kozmetiky o 8 %, hodiniek a šperkov tiež o 8 % a tzv. vybraných produktov o 2 %.V 3. kvartáli sa pod výkon spoločnosti LVMH podpísal najmä predaj módnych produktov a kabeliek. To je povzbudivé znamenie pre odvetvie, ktoré sa obáva dôsledkov spomalenia ekonomiky v Číne.Francúzska skupina totiž v uplynulých dvoch rokoch profitovala z oživenia dopytu medzi čínskymi zákazníkmi.Obavy z obchodnej vojny medzi Pekingom a Washingtonom a oslabujúca čínska mena v posledných týždňoch zasiahli aj predaj luxusných produktov, aj keď pokiaľ ide o mladých a digitálne zdatných čínskych klientov s apetítom po značkových produktoch, zatiaľ sa neobjavili žiadne signály svedčiace o útlme ich záujmu.Tržby LVMH za tri mesiace do 30. septembra stúpli o 14 % na 11,4 miliardy eur a tzv. porovnateľné tržby (v obchodoch otvorených viac ako rok) vzrástli o 10 %.Analytici pritom očakávali, že sa rast tržieb v 3. štvrťroku spomalí na 12 % z 13 % v predchádzajúcom kvartáli.Skupina LVMH pod vedením miliardára Bernarda Arnaulta, ktorý je predsedom predstavenstva aj generálnym riaditeľom, sa rozhodla investovať do niektorých svojich menších značiek, aby podporila ich pozíciu na trhu v čase, keď sa konkurencia snaží prilákať mladých kupcov s neustálym "smädom" po nových štýloch.Čínski spotrebitelia sa podieľajú približne tretinou na tržbách LVMH.