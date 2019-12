Odborári predstavili požiadavky na skvalitňovanie vzdelávania a vedy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra TASR – Odborový zväz (OZ) pracovníkov školstva a vedy na Slovensku spolu s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v školstve predstavili v stredu Deklaráciu 2020. Tá je podľa slov predsedu OZ Pavla OndekaMateriál plánujú jeho tvorcovia poslať 25 politickým stranám, ktoré budú kandidovať v parlamentných voľbách na jar 2020. Ako komentoval Ondek, osobne chcú o svojich požiadavkách hovoriť so všetkými stranami, ktoré majú momentálne zastúpenie v Národnej rade SR, i s tými, ktoré majú podľa výsledkov agentúrnych prieskumov šancu dostať sa do budúcej vlády.Ako signatári deklarácie vysvetlili, ich požiadavky vychádzajú z dlhodobo nedostatočného množstva finančných prostriedkov určených na zvyšovanie, udržanie a ďalšie zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, na zabezpečenie primeraného a dôstojného sociálno-ekonomického postavenia všetkých zamestnancov školstva a na zlepšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti v oblasti vedy a výskumu. Školské odbory budú požadovať od všetkých politických strán kandidujúcich vo voľbách, aby verejne prijali záväzok výrazne zvýšiť počas svojho volebného obdobia investície do školstva.Signatármi Deklarácie 202 sú okrem OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku aj Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, Rada vysokých škôl SR, Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR, Odborový zväz pracovníkov Slovenskej akadémie vied a Študentská rada vysokých škôl.Tí žiadajú zvýšenie podielu HDP na školstvo a vedu najmenej na úroveň šiestich percent bez štrukturálnych fondov, každoročné zvýšenie platov či sociálne zabezpečenie spoločenského postavenia a sociálneho zázemia pre zamestnancov školstva vybudovaním systému ubytovacích zariadení.Rovnako tiež vyžadujú zjednotenie financovania regionálneho školstva, napríklad prechod osobných nákladov z tzv. originálnych kompetencií samosprávy v regionálnom školstve pod prenesené kompetencie, vytvorenie špeciálnej školskej správy, zabezpečenie dostupnej siete materských škôl pre všetky deti v predškolskom veku či napríklad aktívnu podporu a rozvoj odborného školstva a ďalšie.V oblasti vysokého školstva požadujú napríklad každoročné zvýšenie financovania verejných vysokých škôl minimálne o 60 miliónov eur, a to mimo sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd, či napríklad predloženie nového vysokoškolského zákona alebo výrazné zvýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum." dodal podpredseda Študentskej rady vysokých škôl Anton Cvik.