T. Honz: Odmietam politické zásahy do činnosti prokuratúry

Na archívnej snímke poslanec NR SR Robert Fico (SMER-SD). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz, ktorý vydal pokyn na vznesenie obvinenia predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi zo schvaľovania trestného činu a extrémistických trestných činov, odmieta politické zásahy do činnosti prokuratúry. Povedal to v reakcii na zasadnutie brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR, na ktorom sa riešilo expremiérové obvinenie.uviedol Honz, ktorý dodal, že nemôžu podliehať politickému nátlaku. K obvineniu samotnému sa prokurátor vyjadriť nechcel, keďže ide o živú vec, v ktorej môže byť stále podaná sťažnosť. O tej by rozhodoval špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.Členovia brannobezpečnostného výboru Národnej rady (NR) SR vyslovili v utorok (10. 12.) dôveru v postupy Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pri obvinení Fica. Po zasadnutí výboru to uviedol jeho predseda Anton Hrnko (SNS). Člen výboru a poslanec NR SR Ľubomír Galko (nezaradený) hodnotil utorkový výbor negatívne a uviedol, že ak poslanci Smeru-SD chceli prokurátora zastrašovať a na výbore riešili jeho kariéru a štúdium, tak to považuje za neprípustné.Zvolanie výboru iniciovali poslanci Smeru-SD, chceli sa pýtať na okolnosti obvinenia voči Ficovi. Samotné obvinenie označili za súčasť sústredeného útoku na stranu, ako aj na osobu jej predsedu. Vyšetrovateľ NAKA obvinil expremiéra z troch trestných činov. Fico sa mal podľa polície dopustiť hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.