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 24hod.sk    Ekonomika

22. októbra 2026

Odborári v českej Škoda Auto sú proti zmrazovaniu platov, pohrozili zastavením výroby


Tagy: Automobilový priemysel Českí odborári ŠKODA AUTO Volkswagen AG Zmrazenie miezd Zmrazovanie platov

Podľa odborov vedenie spoločnosti prvýkrát otvorene pripustilo, že situácia v materskom koncerne Volkswagen je vážna a v budúcnosti môže ohroziť vyťaženosť výrobných závodov aj pracovné ...



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gettyimages 1040681524 676x507 22.10.2026 (SITA.sk) - Podľa odborov vedenie spoločnosti prvýkrát otvorene pripustilo, že situácia v materskom koncerne Volkswagen je vážna a v budúcnosti môže ohroziť vyťaženosť výrobných závodov aj pracovné miesta.


Odbory českej automobilky Škoda Auto odmietajú požiadavku materského koncernu Volkswagen na zmrazenie miezd, bonusov a prémií až do roku 2030. Zároveň pohrozili zastavením výroby vo všetkých troch českých závodoch, ak by automobilka začala prepúšťať. Informoval o tom spravodajský server iROZHLAS.cz s odvolaním sa na odborový dvojtýždenník Škodovácký odborář.

Viac práce za rovnaké peniaze


Žiadajú od nás nulové percentá, žiadne príplatky, žiadne bonusy, žiadne prémie, a pritom požadujú násobne viac práce v oblasti elektromobility,“ vyhlásil predseda podnikovej rady Jaroslav Povšík. Takýto postup označil za útok na zamestnancov.

Podľa odborov vedenie Škody Auto prvýkrát otvorene pripustilo, že situácia v koncerne je vážna a v budúcnosti môže ohroziť vyťaženosť výrobných závodov aj pracovné miesta.

V krajnom prípade hrozí zastavenie výroby


Povšík upozornil, že prípadné prepúšťanie by mohlo vyvolať zastavenie výroby v Mladej Boleslave, Kvasinách a Vrchlabí. Automobilka v Česku zamestnáva približne 36 500 ľudí vrátane agentúrnych pracovníkov.

Súčasná mzdová dohoda platí do 31. marca 2027. Nové kolektívne vyjednávanie sa začne na budúci rok a odbory očakávajú mimoriadne náročné rokovania. Škoda Auto sa k plánovanému zmrazeniu miezd konkrétne nevyjadrila.


Zdroj: SITA.sk - Odborári v českej Škoda Auto sú proti zmrazovaniu platov, pohrozili zastavením výroby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Automobilový priemysel Českí odborári ŠKODA AUTO Volkswagen AG Zmrazenie miezd Zmrazovanie platov
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