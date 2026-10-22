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22. októbra 2026
Odborári v českej Škoda Auto sú proti zmrazovaniu platov, pohrozili zastavením výroby
Tagy: Automobilový priemysel Českí odborári ŠKODA AUTO Volkswagen AG Zmrazenie miezd Zmrazovanie platov
Podľa odborov vedenie spoločnosti prvýkrát otvorene pripustilo, že situácia v materskom koncerne Volkswagen je vážna a v budúcnosti môže ohroziť vyťaženosť výrobných závodov aj pracovné ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Podľa odborov vedenie spoločnosti prvýkrát otvorene pripustilo, že situácia v materskom koncerne Volkswagen je vážna a v budúcnosti môže ohroziť vyťaženosť výrobných závodov aj pracovné miesta.
Odbory českej automobilky Škoda Auto odmietajú požiadavku materského koncernu Volkswagen na zmrazenie miezd, bonusov a prémií až do roku 2030. Zároveň pohrozili zastavením výroby vo všetkých troch českých závodoch, ak by automobilka začala prepúšťať. Informoval o tom spravodajský server iROZHLAS.cz s odvolaním sa na odborový dvojtýždenník Škodovácký odborář.
„Žiadajú od nás nulové percentá, žiadne príplatky, žiadne bonusy, žiadne prémie, a pritom požadujú násobne viac práce v oblasti elektromobility,“ vyhlásil predseda podnikovej rady Jaroslav Povšík. Takýto postup označil za útok na zamestnancov.
Podľa odborov vedenie Škody Auto prvýkrát otvorene pripustilo, že situácia v koncerne je vážna a v budúcnosti môže ohroziť vyťaženosť výrobných závodov aj pracovné miesta.
Povšík upozornil, že prípadné prepúšťanie by mohlo vyvolať zastavenie výroby v Mladej Boleslave, Kvasinách a Vrchlabí. Automobilka v Česku zamestnáva približne 36 500 ľudí vrátane agentúrnych pracovníkov.
Súčasná mzdová dohoda platí do 31. marca 2027. Nové kolektívne vyjednávanie sa začne na budúci rok a odbory očakávajú mimoriadne náročné rokovania. Škoda Auto sa k plánovanému zmrazeniu miezd konkrétne nevyjadrila.
Zdroj: SITA.sk - Odborári v českej Škoda Auto sú proti zmrazovaniu platov, pohrozili zastavením výroby © SITA Všetky práva vyhradené.
Odbory českej automobilky Škoda Auto odmietajú požiadavku materského koncernu Volkswagen na zmrazenie miezd, bonusov a prémií až do roku 2030. Zároveň pohrozili zastavením výroby vo všetkých troch českých závodoch, ak by automobilka začala prepúšťať. Informoval o tom spravodajský server iROZHLAS.cz s odvolaním sa na odborový dvojtýždenník Škodovácký odborář.
Viac práce za rovnaké peniaze
„Žiadajú od nás nulové percentá, žiadne príplatky, žiadne bonusy, žiadne prémie, a pritom požadujú násobne viac práce v oblasti elektromobility,“ vyhlásil predseda podnikovej rady Jaroslav Povšík. Takýto postup označil za útok na zamestnancov.
Podľa odborov vedenie Škody Auto prvýkrát otvorene pripustilo, že situácia v koncerne je vážna a v budúcnosti môže ohroziť vyťaženosť výrobných závodov aj pracovné miesta.
V krajnom prípade hrozí zastavenie výroby
Povšík upozornil, že prípadné prepúšťanie by mohlo vyvolať zastavenie výroby v Mladej Boleslave, Kvasinách a Vrchlabí. Automobilka v Česku zamestnáva približne 36 500 ľudí vrátane agentúrnych pracovníkov.
Súčasná mzdová dohoda platí do 31. marca 2027. Nové kolektívne vyjednávanie sa začne na budúci rok a odbory očakávajú mimoriadne náročné rokovania. Škoda Auto sa k plánovanému zmrazeniu miezd konkrétne nevyjadrila.
Zdroj: SITA.sk - Odborári v českej Škoda Auto sú proti zmrazovaniu platov, pohrozili zastavením výroby © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Automobilový priemysel Českí odborári ŠKODA AUTO Volkswagen AG Zmrazenie miezd Zmrazovanie platov
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