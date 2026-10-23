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23. októbra 2026
Štáty EÚ podporili jednoduchšie zakladanie inovatívnych startupov. Systém „EU Inc.“ by mohol byť skutočnosťou do konca roka
Tagy: Členské štáty Inovácie Konkurencieschopnosť EÚ Obchodné spoločnosti Podnikanie Predsedníctvo EÚ Startupy
Iniciatíva je súčasťou snahy Bruselu odstrániť administratívne prekážky, ktoré často bránia európskym startupom v rýchlej expanzii naprieč členskými krajinami.
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23.10.2026 (SITA.sk) - Iniciatíva je súčasťou snahy Bruselu odstrániť administratívne prekážky, ktoré často bránia európskym startupom v rýchlej expanzii naprieč členskými krajinami.
Členské štáty Európskej únie (EÚ) v piatok podporili vznik nového celoeurópskeho právneho rámca na zakladanie obchodných spoločnosti, ktorý má zjednodušiť rozvoj inovatívnych startupov a posilniť konkurencieschopnosť bloku voči USA a Číne. Informovalo o tom írske predsedníctvo EÚ.
Návrh označovaný ako „EU Inc.“ alebo „28. režim“ by podnikateľom umožnil založiť spoločnosť plne online kdekoľvek v EÚ do dvoch dní. Nové firmy by mohli pôsobiť na celom jednotnom trhu Únie a na ich založenie by malo stačiť menej ako 100 eur.
Členské štáty zároveň do návrhu doplnili dodatočné bezpečnostné opatrenia. Podľa írskeho predsedníctva by národné úrady mohli „odmietnuť registráciu spoločnosti z dôvodov súvisiacich s bojom proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu alebo inej trestnej činnosti v súlade s vnútroštátnym právom“.
Iniciatíva je súčasťou snahy Bruselu odstrániť administratívne prekážky, ktoré často bránia európskym startupom v rýchlej expanzii naprieč členskými krajinami.
Návrh sa však ešte nestane automaticky zákonom. Členské štáty a Európsky parlament (EP) musia dosiahnuť dohodu na konečnom znení legislatívy. Európska komisia (EK) dúfa, že proces sa podarí ukončiť do konca tohto roka.
EP by mal svoju pozíciu k návrhu prijať budúci mesiac. Spravodajca návrhu René Repasi zo skupiny socialistov a demokratov už avizoval snahu posilniť ochranu zamestnancov. Presadzuje najmä väčšie zapojenie pracovníkov do rozhodovania vo firmách a jasné pravidlá určujúce, ktoré pracovné právo sa bude na zamestnancov vzťahovať.
Brusel verí, že nový systém pomôže udržať inovatívne firmy v Európe a zabráni ich presunu na iné trhy.
Zdroj: SITA.sk - Štáty EÚ podporili jednoduchšie zakladanie inovatívnych startupov. Systém „EU Inc.“ by mohol byť skutočnosťou do konca roka © SITA Všetky práva vyhradené.
Členské štáty Európskej únie (EÚ) v piatok podporili vznik nového celoeurópskeho právneho rámca na zakladanie obchodných spoločnosti, ktorý má zjednodušiť rozvoj inovatívnych startupov a posilniť konkurencieschopnosť bloku voči USA a Číne. Informovalo o tom írske predsedníctvo EÚ.
Posilnenie expanzie startupov
Návrh označovaný ako „EU Inc.“ alebo „28. režim“ by podnikateľom umožnil založiť spoločnosť plne online kdekoľvek v EÚ do dvoch dní. Nové firmy by mohli pôsobiť na celom jednotnom trhu Únie a na ich založenie by malo stačiť menej ako 100 eur.
Členské štáty zároveň do návrhu doplnili dodatočné bezpečnostné opatrenia. Podľa írskeho predsedníctva by národné úrady mohli „odmietnuť registráciu spoločnosti z dôvodov súvisiacich s bojom proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu alebo inej trestnej činnosti v súlade s vnútroštátnym právom“.
Iniciatíva je súčasťou snahy Bruselu odstrániť administratívne prekážky, ktoré často bránia európskym startupom v rýchlej expanzii naprieč členskými krajinami.
Stihnú to?
Návrh sa však ešte nestane automaticky zákonom. Členské štáty a Európsky parlament (EP) musia dosiahnuť dohodu na konečnom znení legislatívy. Európska komisia (EK) dúfa, že proces sa podarí ukončiť do konca tohto roka.
EP by mal svoju pozíciu k návrhu prijať budúci mesiac. Spravodajca návrhu René Repasi zo skupiny socialistov a demokratov už avizoval snahu posilniť ochranu zamestnancov. Presadzuje najmä väčšie zapojenie pracovníkov do rozhodovania vo firmách a jasné pravidlá určujúce, ktoré pracovné právo sa bude na zamestnancov vzťahovať.
Brusel verí, že nový systém pomôže udržať inovatívne firmy v Európe a zabráni ich presunu na iné trhy.
Zdroj: SITA.sk - Štáty EÚ podporili jednoduchšie zakladanie inovatívnych startupov. Systém „EU Inc.“ by mohol byť skutočnosťou do konca roka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Členské štáty Inovácie Konkurencieschopnosť EÚ Obchodné spoločnosti Podnikanie Predsedníctvo EÚ Startupy
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