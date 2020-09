Odborári z KOZ bojkotujú plánované rokovanie tripartity, minister Krajniak ho preto zrušil

Rada nie je uznášaniaschopná

Prerušili sociálny dialóg

24.9.2020 (Webnoviny.sk) - Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak zrušil rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR) , ktoré sa malo uskutočniť 28. septembra tohto roka. Predstavitelia Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) sa totiž na tomto rokovaní odmietli zúčastniť."Konfederácia odborových zväzov SR v pondelok 21. septembra 2020 emailom oznámila neúčasť svojich zástupcov na zasadnutí predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady SR a aj na plenárnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministra práce a sociálnych vecí Eva Rovenská Budúcotýždňové rokovanie tripartity sa tak podľa nej muselo zrušiť, keďže pre neprítomnosť zástupcov KOZ nie je HSR uznášaniaschopná a nemôže prijímať závery z rokovania."Vláda Slovenskej republiky a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky má úprimný záujem pokračovať v sociálnom dialógu so zástupcami zamestnancov a zástupcami zamestnávateľov," povedala hovorkyňa šéfa rezortu práce a sociálnych vecí.Minister práce je podľa nej pripravený rokovať s každým partnerom, ktorý chce rokovať a viesť sociálny dialóg s cieľom čo najlepšie zastupovať záujmy obyvateľov Slovenska.Predstavitelia KOZ opustili augustové rokovanie tripartity a prerušili sociálny dialóg. Ako vtedy na brífingu uviedol prezident KOZ Marián Magdoško , reagovali tým na konanie ministra Krajniaka, ktorý pozval na individuálne rokovania o výške budúcoročnej minimálnej mzdy len zástupcov zamestnávateľov.Minister Krajniak v reakcii na kroky odborárov avizoval zmenu zákona o tripartite tak, aby zamestnancov v tripartite okrem KOZ zastupovali najmenej dva ďalšie subjekty. Takýto legislatívny návrh už predložil do pripomienkového konania.Ak ďalšie subjekty podľa tohto návrhu nespĺňajú súčasné kritérium na členstvo v HSR, ďalší zástupca zamestnancov sa doplní do tripartity podľa veľkosti subjektov. Záujem o miesto v tripartite už prejavili Moderné odbory Volkswagen.Zamestnávateľov v Hospodárskej a sociálnej rade SR v súčasnosti zastupujú štyri organizácie, a to Republiková únia zamestnávateľov Združenie miest a obcí Slovenska . Záujmy zamestnancov obhajuje len Konfederácia odborových zväzov SR.Agentúra SITA požiadala o stanovisko KOZ SR.