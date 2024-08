Odborári z pohostinských služieb sa obrátili Trumpovi chrbtom a podporujú Kamalu Harrisovú

5.8.2024 (SITA.sk) - Americký odborový zväz pracovníkov pohostinských služieb UNITE HERE vyjadril podporu úradujúcej viceprezidentke Kamale Harrisovej v kampani pred voľbami šéfa Bieleho domu.Odpovedali tak na snahu exprezidenta Donalda Trumpa získať si zamestnancov reštaurácií a hotelov prísľubom, že oslobodí od daní tú časť ich príjmov, ktorú majú vo forme prepitného. Trump to sľúbil na predvolebnom zhromaždení 9. júna v Nevade.Predsedníčka odborového zväzu Gwen Millsová povedala, že Trumpovi ide len získanie hlasov, kým Harrisová je dôveryhodná pre svoju podporu odborov.Pre agentúru The Associated Press sa takto vyjadrila predtým, ako zväz UNITE HERE oznámil svoju podporu Harrisovej.Podpora znamená, že členovia zväzu budú pre Harrisovú robiť kampaň v rozhodujúcich štátoch, ku ktorým patria Pennsylvánia, Michigan, Nevada, Arizona a Severná Karolína.