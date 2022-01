Odborári žiadajú prezidentku, aby novelu zákona o štátnej službe dala preveriť Ústavnému súdu

Treba využívať existujúce mechanizmy

Zákon považujú za protiústavný

Stratí sa transparentnosť

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Slovenskej republiky Marián Magdoško považuje odvolávanie nadriadených v štátnej službe bez uvedenia dôvodov za v rozpore s Ústavou SR.Vyzýva preto prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby sa s posúdením ustanovení zákona o štátnej službe obrátila na Ústavný súd SR. V tlačovej správe o tom informovala Martina Némethová, hovorkyňa KOZ.Konfederácia pripomína, že sama prezidentka už poslaneckú novelu zákona o štátnej službe v minulosti vetovala z dôvodu, že by negatívne zasiahla do princípu stability v štátnej službe.„Mechanizmy na skvalitňovanie a zefektívňovanie štátnej služby vrátane možnosti odvolávania vedúcich štátnych zamestnancov, ako je inštitút služobného hodnotenia či inštitút disciplinárnej zodpovednosti, totiž už v platnej právnej úprave existujú a je potrebné ich v praxi využívať,“ pripomína Magdoško.KOZ zastáva názor, že predmetný zákon o štátnej službe je protiústavný a spôsobí vážny zásah do princípu stability štátnej služby a jeho výsledkom môže byť výrazná politizácia štátnej služby, strata odbornosti, nezávislosti a v neposlednom rade zásah do právnej istoty osôb v štátnozamestnaneckom pomere.„Dôvodom prijatia zákona je podľa nášho názoru politizácia štátnej služby, nakoľko dáva generálnemu tajomníkovi možnosť odvolať vedúceho zamestnanca bez uvedenia dôvodu, čo znamená, že odvolanie z funkcie bude možné aj bez akéhokoľvek racionálneho a objektívneho dôvodu,“ dodáva prezident KOZ.Pripomína, že nová právna úprava sa nedotkne len malej časti štátnych zamestnancov, ale širokého spektra vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej línii generálneho tajomníka služobného úradu.„Generálny tajomník nebude musieť svoje rozhodnutie nikomu vysvetľovať, teda odvolanému funkcionárovi, ani verejnosti a stratí sa aj transparentnosť pri odvolávaní z verejných funkcií,“ zdôraznil Magdoško. Pripomína, že odvolávanie funkcionárov možno očakávať pri každej zmene vlády.