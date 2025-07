Odborné posúdenie busty Cecilie Gonzagy od profesora Cagliotiho bude kľúčové pre určenie ďalšieho postupu

Preskúmanie busty

Opus Donatelli

Bezpečnostný incident

23.7.2025 (SITA.sk) - Odborné posúdenie busty Cecilie Gonzagy od profesora Francesca Cagliotiho bude kľúčové pre určenie ďalšieho odborného a muzeálneho postupu v súvislosti s daným dielom.Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská , v súvislosti s medializovanými informáciami o tom, že mramorovú bustu, ktorej autorstvo je pripisované renesančnému umelcovi Donatellovi, prišiel na Slovensko preskúmať taliansky profesor umenia a histórie Francesco Caglioti.Informoval o tom denník Sme , ktorý sa s profesorom Cagliotim pôsobiacim na prestížnej univerzite v Pise spojil. Caglioti im svoj pobyt na Slovensku potvrdil, uviedol tiež, že bustu podrobne a starostlivo preskúmal. Podľa jeho vyjadrení by mal do konca augusta predložiť ministerstvu kultúry podrobnú správu.Nepredpokladá, že by sa na Slovensko musel vrátiť, ani že by bolo nutné bustu prevážať do Talianska. Ako potvrdil pre Sme, bude sa v posudku zaoberať aj predpokladom, že autorom busty môže byť renesančný umelec Donatello, a tiež tým, že na artefakte sa nachádza nápis „Opus Donatelli“, v preklade z latinčiny „práca od Donatella“. Podrobnosti uviesť nechcel.„Profesor Caglioti je medzinárodne uznávanou autoritou v oblasti renesančného sochárstva, predovšetkým tvorby Donatella, a jeho názor je v odborných kruhoch všeobecne rešpektovaný," uviedla Bačinská.Ako ďalej informovala, v prípade, ak sa predpoklady o Donatellovom autorstve nepotvrdia, výsledkom odborného posúdenia bude určenie veku busty, čiže obdobia jej vzniku, a prípadne jej nová atribúcia, teda identifikácia iného autora, prípadne aspoň štýlu či umeleckého obdobia, v ktorom vznikla.„Bez ohľadu na konečný záver profesora Francesca Cagliotiho bude nevyhnutné zabezpečiť primeranú ochranu a prezentáciu busty v podmienkach zodpovedajúcich jej významu a citlivosti," zdôraznila Bačinská.Busta, ktorej autorstvo je pripisované Donatellovi, bola donedávna uložená v Spišskom múzeu v Levoči , na sklonku mája ju odtiaľ za asistencie polície odviezli zamestnanci Ministerstva kultúry SR . Rezort kultúry sa vyjadril, že prijal mimoriadne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany tohto zbierkového predmetu.„Na základe dohody bolo určené miesto uloženia v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra SR,“ uviedli z ministerstva. Odmietajú svojvoľné či nezákonné konanie. V múzeu bol podľa rezortu kultúry pred niekoľkými mesiacmi bezpečnostný incident. Ešte začiatkom júna na parlamentom výbore pre kultúru a médiá zástupcovia MK SR avizovali zámer podrobiť dielo expertízam.