Odborníci naznačili pozitívny vývoj pracovného trhu, mzdy mierne vzrastú a nezamestnanosť sa stabilizuje

Stagnujúca politika vo viacerých odvetviach

Pokles nezamestnanosti

9.1.2025 (SITA.sk) - Odborníci z Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) naznačujú, že slovenský pracovný trh v roku 2025 bude poznačený miernym rastom miezd a stabilizáciou nezamestnanosti. Zástupcovia APAS sa zhodujú, že aj napriek pretrvávajúcim ekonomickým výzvam by priemerná mzda na Slovensku mala pokračovať v raste, hoci možno pomalším tempom.„Tempo rastu sa však môže spomaliť, a to najmä kvôli ekonomickým tlakom a potrebe zvyšovať produktivitu," uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz . Rôzne sektorové a regionálne faktory tiež ovplyvnia vývoj miezd. Najväčší nárast sa očakáva v odvetviach s vysokým dopytom po kvalifikovaných pracovníkoch, ako sú IT, energetika a financie, zatiaľ čo maloobchod a gastro sektor budú čeliť obmedzeniam. Katarína Nováková Rudinská z agentúry Lugera & Maklér upozornila na stagnujúcu produktivitu v týchto odvetviach. Regionálne investície, ako plánované projekty v Košiciach, môžu priniesť lokálne zvýšenie miezd. Nezamestnanosť by mala v nasledujúcom roku zostať stabilná s možnými regionálnymi rozdielmi.Zuzana Rumiz predpokladá, že západné Slovensko by mohlo zaznamenať pokles nezamestnanosti vďaka investičnej aktivite, zatiaľ čo stred a východ krajiny sa budú musieť spoliehať na regionálne stimuly. Výzvy v oblasti zamestnávania budú pretrvávať, najmä v technicky zameraných odvetviach. Až 69 % zamestnávateľov očakáva ťažkosti pri hľadaní kvalifikovanej pracovnej sily.„Dôležitú úlohu bude preto zohrávať rekvalifikácia pracovníkov a užšia spolupráca so vzdelávacími inštitúciami," poznamenala Rumiz. Jindřich Hodek z agentúry Index Nosluš podotkol, že nezamestnanosť v roku 2025 zostane pravdepodobne na úrovni roku 2024 so stále vysokým dopytom po kvalitných zamestnancoch napriek výzvam v dynamicky sa meniacej ekonomike, najmä v automobilovom priemysle a súvisiacej logistike.