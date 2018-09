Odborníci:Nie je vylúčené, že pred voľbami objavia protirómske slogany

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) – Ani na Slovensku nie je isté, že sa v lokalitách s problémovým spolužitím s rómskou menšinou neobjaví pred novembrovými komunálnymi voľbami ostrá rétorika a hanlivé slogany. Zhodujú sa na tom Darina Malová z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave a Jozef Zagrapan zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Reagovali na otázku TASR, či aj na Slovensku môže prísť k situáciám ako na severe Českej republiky, kde kandidáti v komunálnych voľbách sľubujú riešiť problematické spolužitie s Rómami i sloganmi, obsahujúcimi i slováčiObaja pripomínajú, že ani na Slovensku by nešlo o úplnú novinku.pripomenul Zagrapan.dodal sociológ.Ak by podľa Malovej k radikálnej rétorike malo prísť, v prostredí malých sídiel to nepovažuje za pravdepodobné.upozornila. Pripúšťa, že vo väčších mestách, kde dlhodobo existujú problémové lokality, sa môže nájsť kandidát, ktorý sa bude domnievať, že práve takéto radikálne postoje mu prinesú voličské hlasy.Podľa Zagrapana je však otázne, či by mala takáto kampaň efekt. Poukázal na to, že na komunálnej úrovni sa voliči často rozhodujú, komu dajú hlas, podľa toho, či kandidáta poznajú, podľa straníckych preferencií a podľa toho, aký má názor na riešenie dopravy, kapacity škôl a škôlok, dostupnosti zdravotnej starostlivosti, správy financií či verejného priestranstva.naznačil.Malová taktiež pripomenula, že prostredníctvom médií pozná verejnosť už dosť prípadov dobrej praxe, keď sa starostom na východe či juhu Slovenska podarilo zabezpečiť nekonfliktné spolužitie a zapojiť Rómov do aktivít obce.Podľa štvrtkových informácií idnes.cz sa predvolebná kampaň pred októbrovými komunálnymi voľbami v Českej republike poriadne vyostruje, najmä v severočeských lokalitách, kde existuje veľké napätie medzi majoritným obyvateľstvom a neprispôsobivými rómskymi komunitami. Portál uvádza príklady niektorých predvolebných sloganov, odvíjajúcich sa od problematického spolužitia majority a Rómov. Medzi nimi je napríklad slogan v centre mesta Most "Postavíme dedinu pre lúzu". Niektorými sloganmi, napríkladna letáku zoskupenia Otvorená radnica Most, sa už zaoberá aj polícia.