ODBORNÍCI: S deťmi v ohrození treba pracovať v ich rodinách

Bratislava 9. októbra (TASR) – Najlepšia pomoc dieťaťu je pomoc v jeho rodine, zhodujú sa odborníci. Spoločnosť Úsmev ako dar v stredu v Bratislave organizuje odbornú konferenciu Prínos konferenčného modelu práce s rodinou, ktorá je určená pre profesionálov, pracujúcich s ohrozenými deťmi, mladými ľuďmi a ich rodinami.povedal na tlačovom brífingu ku konferencii predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško. Tá sa venuje deťom v detských domovoch, ktoré sa od tohto roka nazývajú centrami pre deti a rodiny. Tiež rodinám v ohrození, aby ich deti nemuseli odísť do týchto centier, mladým dospelým po odchode z detských domovov či príprave náhradných rodín.Jedným zo spôsobov práce s rodinou, aby dieťa nemuselo ísť do detského domova, je model stretnutí rodinného kruhu (SRK), ktorý Úsmev ako dar zaviedol do praxe aj na Slovensku. Jeho cieľom je mobilizovať a aktivizovať širokú rodinu a prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa a zapojiť ich do hľadania najlepšieho riešenia pre dieťa v ohrození."Všetky európske štáty podpísali Deklaráciu práv dieťaťa a niekedy je pre jeho dobro odlúčenie od rodiny nevyhnutné, ale pri tomto novom spôsobe práce môžu profesionáli, teda sociálni pracovníci, a rodina spolupracovať na dobre dieťaťa," uviedol implementátor a hlavný metodik SRK pre Európu Rob van Pagée. Model SRK, pochádzajúci z Nového Zélandu, sa od roku 1989 rozšíril po mnohých krajinách a na Slovensku sa za 12 rokov konalo 180 stretnutí rodinného kruhu. Ich úspešnosť je viac ako 92 percent.hovorí koordinátor SRK na Slovensku Stanislav Kret. Rodina sa podľa neho mobilizuje už počas prípravy stretnutia a môže sa stať, že sa vďaka tomu stretnú príbuzní, ktorí sa nevideli roky. Na konci stretnutia predstavia konkrétny plan, ktorý ich motivuje a zaväzuje. "Keď dáme rodinným príslušníkom zodpovednosť za deti, veľmi často ju využijú. Keď ich odsúvame nabok, sami sa o slovo neprihlásia," tvrdí Kret. Aj deti sa podľa neho tešia, že sa stretnú s celou širokou rodinou. Vidia, koľko ľudí prišlo kvôli nim a pozitívne vnímajú, že o nich nebudú rozhodovať cudzí.O potrebe práce v rodinách vypovedá aj fakt, že siroty tvoria menej ako dve percentá detí v detských domovoch na Slovensku.priblížila zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková, ktorá sa dlhodobo venuje prípadom detí odobratých ich rodinám bez závažného dôvodu v mnohých členských štátoch Rady Európy.O dôležitosti rodiny pre Slovákov svedčia aj výsledky výskumu slovenského sociologického ústavu z roku 2018, podľa ktorého 91 percent z nich považuje rodinu za najdôležitejšiu hodnotu.