Odborníci určili gól desaťročia v NHL, moment ukončil dlhé čakanie Mariána Hossu (video)

Ukončil 49-ročné čakanie Chicaga

Tešili sa aj Kopecký a Hossa





22.1.2020 (Webnoviny.sk) - Rad odborníkov na zámorskú hokejovú NHL pokračuje vo vyhlasovaní najlepších momentov minulého desaťročia. V stredu za gól dekády určil presný zásah amerického útočníka Patricka Kanea z 9. júna 2010. Rodák z Buffala, ktorý pred dvoma dňami pokoril magickú hranicu 1000 nazbieraných bodov v základnej časti NHL strelil jeden z najdôležitejších gólov kariéry v šiestom zápase finálovej série proti Philadelphii Flyers.V 65. min nenápadnou strelou z ľavej strany prekonal brankára Michaela Leightona a ukončil dlhé 49-ročné čakanie Chicaga Blackhawks na zisk Stanleyho pohára."Vypýtal som si puk a snažil som sa dostať pred obrancu Timonena. Podarilo sa mi to a potom som videl voľné miesto, kadiaľ by sa puk mohol dostať do siete. Nemyslel som si, že strelím gól, ale hovoril som si, že z toho možno bude nejaká dorážka alebo zmätok pred brankárom. A potom som videl, ako puk prešiel medzi betóny a zasekol sa v bránke," zaspomínal si na svoj hviezdny moment Patrick Kane, cituje ho web zámorskej profily.V prvom momente snáď len Kane vedel o tom, že Chicago získalo prvý Stanleyho pohár od roku 1961. Aj brankár Leighton si myslel, že puk uviazol niekde v jeho výstroji. "Bolo to šialené, zahodil som rukavice a korčuľoval po ľade. Už ako dieťa som sníval o tom, že strelím víťazný gól v predĺžení a získam Stanleyho pohár. Dokázal som to vo svojej tretej sezóne v NHL, mal som 21 rokov. Bol to špeciálny moment pre celú organizáciu, ktorá predtým nevyhrala titul 49 rokov," dodal Američan.V drese víťazného tímu bola aj dvojica Slovákov Tomáš Kopecký a Marián Hossa. Rodák zo Starej Ľubovne vďaka gólu desaťročia ukončil čakanie na zisk Stanleyho pohára, keďže predtým vo finále neuspel v drese Pittsburghu ani Detroitu. Navyše, v spomenutom šiestom finálovom dueli proti Philadelphii sa štyri minúty pred koncom od neho nešťastne odrazil puk, čo na strelenie vyrovnávajúceho gólu využil Scott Hartnell. Napokon Hossa zdvihol bájnu trofej nad hlavu hneď po kapitánovi Jonathanovi Toewsovi.