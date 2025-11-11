Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 11.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martin, Maroš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Odborníci varujú pred zákazom jednorazových e-cigariet a príchutí


Tagy: e-cigarety Jednorazové e-cigarety PR

Pripravovaný zákaz väčšiny príchutí nikotínových výrobkov a jednorazových e-cigariet vyvoláva podľa odborníkov aj časti politikov pochybnosti pre možné negatívne dopady na rozpočet a hospodársku ...



Zdieľať
gettyimages 899906838 676x451 11.11.2025 (SITA.sk) - Pripravovaný zákaz väčšiny príchutí nikotínových výrobkov a jednorazových e-cigariet vyvoláva podľa odborníkov aj časti politikov pochybnosti pre možné negatívne dopady na rozpočet a hospodársku súťaž. Kritici upozorňujú aj na riziko konfliktu záujmov v prostredí rezortu zdravotníctva. Vláda má návrh zákona prerokovať už túto stredu.

Otázky okolo konfliktu záujmov


Diskusia sa sústreďuje na personálne väzby v okolí vedenia rezortu. Rastislav Pavč v komentári pre Hospodárske noviny (31. 10. 2025) pripomenul, že vedúci kancelárie ministra Martin Kohutik je bývalý vysoký manažér dominantného trhového hráča Philip Morris, ktorého by sa pripravovaný zákaz dotkol najmenej.

"Takéto prepojenie prirodzene vyvoláva pochybnosti o nestrannosti legislatívneho procesu a o tom, komu návrh v skutočnosti prospieva," uviedol Pavč vo svojom komentári pre HN.

Bývalý poslanec Miroslav Žiak (SaS) vyzýva na maximálnu transparentnosť pri verejných nomináciách:

"Ak má človek s minulosťou v tabakovom biznise priamy vplyv na tvorbu zákonov, ktoré regulujú tento biznis, ide o jasný konflikt záujmov," uviedol Žiak v diskusii na sociálnych sieťach.

Riziká pre rozpočet a súťaž


Podľa odhadov môže navrhovaná regulácia spôsobiť výpadok príjmov štátu rádovo v desiatkach miliónov eur ročne na spotrebných daniach a odvodoch. Pavč zároveň poukazuje na to, že návrh "nezohľadňuje reálne ekonomické dopady na rozpočet ani efektívne riešenia v oblasti kontroly predaja mladistvým".

Kritici dodávajú, že spôsob nastavenia zákazu môže zvýhodniť veľkého etablovaného hráča a oslabiť menších výrobcov a distribútorov, čo predstavuje riziko tzv. regulačného zachytenia.

Prohibícia a nežiadané účinky


Zástancovia umiernenejšej regulácie tvrdia, že plošné zákazy často presúvajú dopyt na čierny alebo cezhraničný trh, čo znižuje daňové príjmy a oslabuje dohľad nad kvalitou výrobkov.

Tento pohľad podporujú aj empirické zistenia zo zahraničia. Štúdia v JAMA Pediatrics (Yale, 2021) pri analýze zákazu príchutí v San Franciscu zistila, že po zákaze došlo medzi stredoškolákmi k relatívnemu nárastu fajčenia cigariet oproti oblastiam bez zákazu. Autori preto vyzývajú na opatrnosť pri plošných zákazoch príchutí a zdôrazňujú potrebu vyvážených riešení.

Politická rovina


Rezort zdravotníctva uviedol, že zásadné pripomienky k návrhu prerokoval a materiál smeruje na rokovanie vlády. Podľa dostupných informácií má byť návrh zaradený na stredajšie zasadnutie kabinetu. Ministerstvo zároveň tvrdí, že pri tvorbe návrhu existuje konsenzus s ministerstvom financií. Kritická časť politického spektra však žiada doplniť detailnú daňovo-fiškálnu a súťažnú analýzu a uprednostniť cielené kontroly predaja mladistvým pred plošnými zákazmi.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Odborníci varujú pred zákazom jednorazových e-cigariet a príchutí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: e-cigarety Jednorazové e-cigarety PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko musí prestať so vzájomným obviňovaním, podľa Pellegriniho pomôže hospodárskemu rastu len spolupráca – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Humenné zmodernizovalo tri športové ihriská za takmer 350-tisíc eur – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 