ODBORNÍCI VARUJÚ: Utopiť sa dá aj nad vodnou hladinou

Bratislava 28. júla (TASR) – K utopeniu môže dôjsť aj s hlavou nad úrovňou vodnej hladiny, a to napríklad vtedy, keď organizmus šokom reaguje na kontakt so studenou vodou. Upozorňujú na to záchranári.upozornil hlavný inštruktor kurzov prvej pomoci Falck Academy Miroslav Nagy. Neodporúča skákať do chladnej vody, keď je telo rozhorúčené. Najprv radí ovlažiť sa, čím sa dá predísť prípadnému šoku organizmu.Rodičia môžu podľa slov odborníka svoje deti ohroziť i tým, že ich vyhodia do vzduchu a nechajú ich voľne padnúť do vody.povedal.Nagy vysvetlil aj rozdiel medzi topením sa v slanej a sladkej vode:Po návšteve kúpaliska či iných vodných plôch je dôležité sledovať prípadné zrýchlené či plytké dýchanie, nevoľnosť, mdloby, pretrvávajúci kašeľ alebo zvracanie. V prípade akéhokoľvek podozrenia je vhodné vyhľadať okamžitú pomoc.