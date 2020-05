Odborníci z Airbusu začali vyšetrovať haváriu lietadla, ktoré sa zrútilo v obytnej časti mesta

Pravdepodobne zlyhali motory

Stroj sa zrútil do obytnej oblasti

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Odborníci zo spoločnosti Airbus začali vyšetrovať piatkovú tragickú haváriu lietadla v pakistanskom Karáči, pri ktorej zomrelo 97 ľudí. Informovali o tom pakistanské orgány pre letectvo s tým, že 11-člennému tímu od európskeho výrobcu lietadiel poskytli svoje prvotné zistenia o nehode.Prvé správy uvádzajú, že sa Airbus A320 aerolínií Pakistan International Airlines (PIA) podľa všetkého zrútil v dôsledku zlyhania motorov.Hovorca PIA uviedol, že odborníci a inžinieri z Airbusu tiež navštívia miesto nehody. "Technickým expertom z Airbusu poskytujeme všetku možnú pomoc," dodal.Let PK-8303 smeroval z východného mesta Láhaur do Karáči. Neďaleko tamojšieho letiska sa však lietadlo po niekoľkých pokusoch o pristátie zrútilo do obytnej oblasti.Zo všetkých ľudí na palube prežili len dvaja. Stroj poškodil 18 budov, no nikoho na zemi nezabil. Zranenia na zemi utrpeli ôsmi ľudia.Úrady už našli čiernu skrinku z lietadla a miesto nehody strážia, aby mohli uľahčiť vyšetrovanie. Ešte stále tiež vykonávajú testy DNA ostatkov, aby identifikovali obete, uviedol hovorca PIA s tým, že 41 tiel už odovzdali ich rodinám.