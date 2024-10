Odborníčka na medzinárodné zdaňovanie Zuzana Svinčáková posilňuje Daňové a právne oddelenie KPMG na Slovensku

8.10.2024 (SITA.sk) - Expertízu v oblasti medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania v spoločnosti KPMG na Slovensku posilnila Zuzana Svinčáková, ktorá sa ako skúsená manažérka a odborníčka stala súčasťou tímu Daňového a právneho oddelenia.Zuzana prináša do KPMG bohaté skúsenosti nadobudnuté počas svojho vyše 16-ročného pôsobenia vo Finančnej správe, na Úrade pre vybrané hospodárske subjekty. Na tomto úrade pôsobila od roku 2007, najskôr ako kontrolórka medzinárodného zdaňovania a neskôr ako vedúca oddelenia kontroly medzinárodného zdaňovania. Postupne viedla celý úsek kontroly, kde bola zodpovedná najmä za riadenie činnosti oddelení kontrol, a to medzinárodného zdaňovania (predovšetkým transferového oceňovania), DPH a dane z príjmov.Počas svojho pôsobenia vo Finančnej správe sa Zuzana aktívne podieľala na medzinárodných projektoch zameraných na zefektívnenie procesov súvisiacich s odsúhlasovaním metód transferového oceňovania, či zlepšením využívania automatickej výmeny informácií.V KPMG sa Zuzana bude špecializovať na oblasť medzinárodného zdaňovania s dôrazom na transferové oceňovanie a daňové kontroly."S príchodom Zuzany získavame cenné skúsenosti a znalosti, ktoré sú výsledkom jej dlhoročného pôsobenia v štátnej správe. Zuzana je uznávaná odborníčka a jej prínos bude neoceniteľný pri ďalšom upevňovaní našej pozície v oblasti medzinárodného zdaňovania," uviedol Martin Zima, Associate Partner Daňového a právneho oddelenia, KPMG na Slovensku."Počas mojej kariéry som získala rozsiahle skúsenosti v oblasti daňových kontrol, a to najmä v rámci transferového oceňovania. Verím, že moje skúsenosti budú ďalšou pridanou hodnotou v poskytovaní vysoko-kvalitných daňových služieb pre našich klientov," povedala Zuzana Svinčáková.Zuzana Svinčáková je absolventkou Finančného manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ako aj bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Patrí medzi uznávané odborníčky v oblasti transferového oceňovania, pravidelne vystupuje na odborných fórach či prednáškach, ako aj konferenciách organizovaných Slovenskou komorou daňových poradcov (SKDP).Informačný servis