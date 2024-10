Škandinávska značka ASKO predstavila na veľtrhu IFA inovatívne spotrebiče pre udržateľnejšie inteligentné bývanie a ponúkla aj gastronomické zážitky s hviezdnymi šéfkuchármi

Rúry NYACRAFT: nová éra pečenia

8.10.2024 (SITA.sk) -Jadrom prezentácie značky ASKO na veľtrhu IFA bola úplne nová rada rúr NYACRAFT, ktorá svojimi parametrami pripravuje nový štandard pre domáce pečenie. Všestranné a inovatívne rúry, ktoré budú uvedené na trh v budúcom roku, ponúkajú pečenie s presnosťou na jeden stupeň s riadenou úrovňou pary a teplotnou sondou pre tie najlepšie kulinárske výsledky. V ponuke budú ako v klasickej 60 cm verzii, tak aj v kompaktnej, nižšej 45 cm verzii. Kompaktná rúra pritom kombinuje šesť inovatívnych funkcií v jednom spotrebiči: konvekčný ohrev, plne parný režim, kombináciu pary a konvekčného ohrevu, mikrovlnný ohrev, kombináciu mikrovlnného a konvekčného ohrevu – a to všetko v jedinečnej kombinácii s najúčinnejším automatickým pyrolitickým čistením. Rúry je možné monitorovať a ovládať z mobilného zariadenia pomocou aplikácie ConnectLife a taktiež hlasom.Značka ASKO taktiež predstavila inteligentnú platformu DishDesigner, využívajúcu umelú inteligenciu s technológiou spoločnosti Microsoft. Táto inteligentná platforma prináša individuálne recepty, založené na osobných preferenciách, dostupných surovinách a kuchárskych schopnostiach. Povznáša domáce varenie z toho, čo máte po ruke, na skutočný zážitok a zároveň pomáha znižovať plytvanie potravinami.V segmente profesionálnych spotrebičov bola predstavená nová profesionálna umývačka riadu ASKO DW60.C. Spĺňa najprísnejšie požiadavky na čistotu, hygienu a bezpečnosť v náročných prostrediach - od zdravotníckych zariadení až po bistra a materské školy. Táto odolná a účinná umývačka je vybavená intuitívnym ovládaním, podsvietenými ovládacími prvkami a prehľadnými stavovými projekciami pre jednoduchú obsluhu. Systém SANI zabezpečuje správnu dezinfekciu, zatiaľ čo flexibilné koše a nastaviteľné výkonové zóny optimalizujú umývanie. Integrovaný systém automatického dávkovania zabraňuje plytvaniu umývacími prostriedkami a aplikácia ASKO Connect Pro umožňuje používateľom sledovať a optimalizovať spotrebu vody a energie. To všetko nastavuje nové štandardy v udržateľnosti.Značka ASKO je už od samého začiatku lídrom v oblasti starostlivosti o bielizeň vďaka inováciám, ktoré kladú dôraz na výkon, spoľahlivosť a hygienu. Technológia Steel Seal™ bez gumového tesnenia dvierok zaručuje absolútnu čistotu a vďaka nej je ASKO jedinou značkou, ktorá získala označenie Sensitive Choice. Jedinečná konštrukcia s patentovaným riešením Quattro Construction™, pri ktorej prací bubon stojí na štyroch tlmičoch, zaručuje absolútnu stabilitu. Tomuto odkazu zostáva verná aj nová generácia práčok, ktorá bude uvedená na trh budúci rok; ponúka však aj radu inovatívnych inteligentných funkcií. Napríklad možnosť spárovať spotrebiče na starostlivosť o bielizeň s inteligentnou platformou ConnectLife, ktorá umožní nielen ovládať pranie na diaľku, ale taktiež ponúkne prehľad o spotrebovanej energii, vode a pracom prostriedku vrátane tipov, ako nimi šetriť.Svoj priestor mala na veľtrhu aj unikátna technológia Celsius°Cooking™. Inteligentná indukčná doska bezdrôtovo komunikuje s originálnym príslušenstvom Celsius°Cooking™ – s hrncami a panvicou s teplotnou sondou – a sama riadi úplne presne čas varenia aj teplotu s presnosťou na jeden stupeň. Vo verzii s komfortnou šírkou 83 cm dokonca skrýva aj výsuvný odsávač ASKO Elevate. Táto exkluzívna varná doska získala prestížnu cenu iF Design Award. Na sprievodných webových stránkach www.celsiuscooking.com nájdu domáci kuchári nespočetné množstvo inšpiratívnych receptov.Vinotéky ASKO predstavujú inovatívny spôsob, ako poskytnúť cenným vínam tú najlepšiu profesionálnu starostlivosť ako v pravých vínnych pivniciach: optimálnu a stálu teplotu, vlhkosť aj prostredie bez zápachov, UV žiarenia a otrasov. Pre majiteľov cenných vín je určená inteligentná skriňová vinotéka, ktorá umožňuje skladovanie, zrenie a podávanie až 190 fliaš vína v troch oddelených, samostatne ovládateľných teplotných zónach. A takisto vytváranie digitálneho archívu vín prostredníctvom aplikácie ConnectLife a svetovej databázy vín Vivino. Skvele ju dopĺňa párová skriňová vinotéka na dlhodobé uchovávanie a zrenie až 261 fliaš vína v optimálnych podmienkach. K zabudovaniu do kuchynskej linky je potom určená jednozónová alebo dvojzónová menšia vinotéka.Vedľa nových profesionálnych umývačiek riadu boli k videniu aj inteligentné umývačky ASKO z rady DW60 do domácností. Sú vybavené štyrmi košmi pre 17 súprav riadu a majú najväčšiu kapacitu na svete. Využívajú systém až 11 vysokotlakových trysek, automatické dávkovanie umývacieho gélu a UV technológiu, ktorá eliminuje 99,9999 % baktérií a vírusov. Osem najdôležitejších komponentov je vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, nie z plastu. Ide o najspoľahlivejšie umývačky na svete, pokiaľ ide o hygienu a udržateľnosť – sú testované na ekvivalent pravidelného používania počas 20 rokov. Ovládajú sa aj na diaľku prostredníctvom aplikácie ConnectLife a mobilných zariadení.Nechýbali ani vstavané a voľne stojace chladničky a mrazničky ASKO s inovatívnymi technológiami, ktoré vytvárajú optimálne skladovacie podmienky s presnou kontrolou vlhkosti a teploty v celom vnútornom priestore. Systém Cool Flow+ s inteligentnými senzormi umožňuje skladovanie potravín na ľubovoľnej polici a zabezpečuje rýchle obnovenie teploty po otvorení a zatvorení dverí chladničky. Funkcia Multi Zone umožňuje nastaviť teplotu v každej zásuvke, funkcia Convert Zone zvyšuje vítanú flexibilitu tým, že dokáže premeniť mraziaci oddiel na chladničku.Pre návštevníkov boli pripravené aj exkluzívne zážitkové akcie s živým varením a ochutnávkou vín, starostlivo vybraných k podávanému menu. Pripravili ich štyria ambasádori značky ASKO: rešpektovaný český šéfkuchár Marek Fichtner, prezident Bocuse d'Or Czech a porotca MasterChef Česko, a ďalej britský michelínsky šéfkuchár Tom Aikens a najlepší someliéri Andreas Larsson a Valentin Bufolin.Luxusné spotrebiče ASKO si môžete zakúpiť u vybraných predajcov alebo v dizajnovom showroome ASKO v Bratislave a Prahe v rámci prémiovej služby Comfort Program. Táto služba zahŕňa nadštandardné odborné poradenstvo pri výbere a používaní spotrebičov, každodennú asistenciu pri riešení neočakávaných situácií a 7-ročnú záruku na všetky spotrebiče. Zákazníkom prináša ten najvyšší možný komfort a je výhodná aj pri prenájme luxusných nehnuteľností. V neposlednom rade sa stanú členmi rodiny ASKO a značka ASKO na nich bude myslieť aj po zakúpení spotrebičov prostredníctvom pozvánok na podujatia, zážitkové večery, spoločné aktivity či informácie o produktoch.Informačný servis