Odborníčka radí, ako zvládnuť tehotenstvo v pohode

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. apríla (TASR) - Únavu počas tehotenstva, ktorou trpia ženy na začiatku prvého a na konci tretieho trimestra, nespôsobujú len hormonálne zmeny, ale aj deficit železa. "V tehotenstve je železo veľmi dôležité," vysvetľuje vedúca sestra na II. Gynekologicko – pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici Elena Drapáčová. Ženám tiež vysvetľuje, ako si poradiť s nevoľnosťou či spomalením trávenia."Nedostatok železa sa prejavuje najmä únavou, podráždenosťou, ospalosťou, bledosťou či celkovou slabosťou a môže prispieť k zvýšenej frekvencii potratov alebo predčasných pôrodov či spomaleniu rastu plodu," vysvetlila. Aby bol prísun železa adekvátny, odporúča konzumovať kvalitné hovädzie, bravčové a hydinové mäso, strukoviny, celozrnné potraviny, orechy, zeleninu, ovocie, červenú repu. Doplnila, že absorpcii železa pomáha vitamín C a naopak ju spomaľuje tanín v čiernom čaji či kofeínové nápoje.Hormonálne zmeny v tehotenstve môžu byť príčinou nevoľnosti a vracania, ktoré sa vyskytuje na začiatku tehotenstva a väčšinou sa stráca príchodom druhého trimestra. „Úplne sa nevoľnosti asi nezbavíte, ale môžete ju zmierniť napríklad častejším prijímaním potravy v menších dávkach. Ráno, predtým ako vstanete z postele, si dajte suchár či sušienku,“ radí Drapáčová. Ak je nevoľnosť silná a žena nadmerne vracia, mala by navštíviť lekára. Neutíchajúce vracanie môže spôsobiť úbytok hmotnosti a dehydratáciu. Napínanie na vracanie dráždi maternicu a môže vyvolať kontrakcie maternice, ktoré zapríčinia potrat či predčasný pôrod.Najmä v treťom trimestri sa spomaľuje trávenie, čo spôsobuje pálenie záhy a niekedy až bolesť žalúdka. Príčinou je znížené napätie svalstva zvierača pažeráka, ktoré sa pomalšie uzatvára a tak sa žalúdočná kyselina vracia späť a spôsobuje nepríjemné pálenie. „Ženám vždy radím, aby nejedli tesne pred spaním, obmedzili citrusy a čokoládu. Ak začne záha páliť, problémy zmierni šťava zo surového zemiaka, mandle aj medovkový čaj," odporúča Drapáčová.„Aj žuvanie žuvačky po jedle môže pomôcť. Pálenie záhy môžete ovplyvniť a zmierniť tým, že si počas spánku dáte hlavu do vyššej polohy,“ dodala. Počas tehotenstva telo pohlcuje viac tekutín, vďaka čomu sa spomaľuje peristaltika čriev a tehotné ženy môže potrápiť aj zápcha. Dôležité je preto prijímať dostatok tekutín. Odborníčka odporúča vodu alebo zelený čaj. Tehotné by mali jesť aj ovocie, zeleninu, vlákninu, kyslomliečne produkty, sušené slivky či ľanové semiačka. Nie je vhodné používať preháňadlá.