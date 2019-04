OĽaNO sa Kiskovej strany nebojí, k rozhodnutiu prezidenta sa vyjadril aj Ondruš

Strana zahalená rúškom tajomstva

Zvolenie prezidentky Čaputovej

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Cieľom vstupu aktuálneho prezidenta Andreja Kisku do straníckej politiky ja zámer ovládnuť orgány činné v trestnom konaní, ktoré budú prešetrovať jeho kauzy. V diskusnej relácií V politike televízie TA3 to povedal štátny tajomník rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny za Smer-SD Branislav Ondruš."Ja sa domnievam, že sa s pani Čaputovou dohodol, že mu pomôže k pozícii ministra vnútra, aby nie iná stana, aby nie iný človek, ale aby on osobne mal pod kontrolou orgány činné v trestnom konaní," vyhlásil Ondruš s tým, že inak sa jeho osobná ambícia vstúpiť do politiky nedá vysvetliť.Podľa poslankyne Natálie Blahovej (SaS) ak Kiska dokáže zmobilizovať voličov, ktorí ostávali predtým pri voľbách doma, môže byť založenie jeho vlastnej strany pozitívom.Inak sa však podľa nej momentálne smerom k prezidentom avizovanej strane nedá vyjadriť. "Táto strana ešte neexistuje, nevieme jej hodnotové ukotvenie, nepoznáme ľudí, ktorých bude ukazovať ako hlavné tváre," skonštatovala.To že strana prezidenta "je zahalená rúškom tajomstva" skonštatoval aj poslanec Radovan Baláž (SNS). "Postupne sú nám dávkované nejaké informácie," povedal s tým, že je v plnom očakávaní, kto všetko bude novú stranu formovať. "V ktorom politickom priestore sa ukotví, ktorých voličov bude chcieť oslovovať," dodal.Poslanec Eduard Heger (OĽaNO) v tejto súvislosti skonštatoval, že jeho hnutie sa prezidentovej strany nebojí. "Ak Andrej Kiska prináša ľudí, čestných ľudí, ktorým ide o očistu politiky," zdôraznil s tým, že korektné bude, keď Kiska prinesie do politiky nové tváre namiesto toho, aby ich prevzal z iných subjektov. "Ak budú prichádzať do politiky čestní ľudia, ktorým pôjde o očistu, tak to samozrejme vítame," povedal Heger.Témou diskusie bolo aj zvolenie novej prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Blahová zdôraznila, že si myslí, že Čaputová zvládne úlohu nadstraníckej prezidentky a bude dôstojne reprezentovať Slovensko v zahraničí. SR zároveň podľa Blahovej zvolením Čaputovej vyslala signál, že je pokrokovou krajinou.Baláž skonštatoval, že dúfa, že sa Čaputovej podarí naplniť sľuby o tom, že sa bude ako prezidentka snažiť spájať rôzne názorové prúdy. Rovnako aj Heger vyslovil želanie, aby bola Čaputová nadstraníckou prezidentkou všetkých občanov. Ondruš podľa vlastných slov vidí za zvolením Čaputovej kontinuitu pôsobenia Kisku. Zároveň však dodal, že jej vzťahy s vládnou koalíciou nemusia byť také zlé, ako to nastavil Kiska.