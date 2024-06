Odbory justičnej stráže sa stotožňujú s nespokojnosťou policajtov, apelujú hneď na štyroch ministrov 

Najnižší počet členov PZ od založenia

Ministrovi adresovali otvorený list

24.6.2024 (SITA.sk) - Odborový zväz Zboru väzenskej a justičnej stráže sa plne stotožňujeme a podporuje postoj Odborového zväzu polície SR , v rámci ktorého kritizuje prístup ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vo veci materiálneho zabezpečenie policajtov. Ako odboroví predáci justičnej stráže uviedli vo vyhlásení, s nedostatočným finančným ohodnotením a s tým súvisiacim vyšším počtom odchádzajúcich ako novoprijatých príslušníkov sa stretávajú aj v ZVJS.Justičná stráž je podľa nich pritom až na poslednom mieste medzi záujemcami o prácu v ozbrojených zboroch z dôvodu náročnosti práce s klientelou, ako aj výkonom štátnej služby v špecifických väzenských podmienkach.Odbory ZVJS vyzývajú ministra spravodlivosti Borisa Suska , aby spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a ministrom obrany Robertom Kaliňákom presvedčili ministra financií Ladislava Kamenického a vládu, že investovať do vnútornej bezpečnosti štátu je práve v tomto období nevyhnutné a pre personálnu stabilizáciu zborov rozhodujúce.„Tiež veríme, že súčasná vláda príjme také rozhodnutie v podobe navýšenia platov a iných benefitov, ktorým nielen zastabilizuje súčasných príslušníkov v službách zborov, ale vytvorí také prvky, ktoré v ďalšom období dlhodobo zabezpečia zvýšený záujem o vykonávanie štátnej služby príslušníka ozbrojeného zboru SR,“ uvádza sa vo vyhlásení. Zároveň sa odbory ZVJS pripájajú k výzve pre policajtov a vyzývajú aj príslušníkov ZVJS aby sa v období od 24. do 28. júna označili čiernou stužkou.Odborový zväz polície (OZP) SR kritizuje ministerstvo vnútra za nezáujem a nedostatok konkrétnych opatrení na zlepšenie podmienok príslušníkov Policajného zboru (PZ) . Podľa rady predsedov základných organizácií OZP v SR sa súčasná situácia v PZ dostala na najnižší počet členov od jeho založenia.V otvorenom liste adresovanom ministrovi vnútra Šutajovi Eštokovi rada predsedov tvrdí, že napriek opakovaným prísľubom a uisteniam stále nevidí žiadne hmatateľné kroky na zlepšenie platových a pracovných podmienok.„Aj napriek Vášmu prísľubu, slovu „chlapa“, ktorý ste nám dali v decembri minulého roku, OZP SR neregistruje žiadny konkrétny materiál, ktorý by nám umožnil snívať o novej platovej koncepcii,“ napísali v liste. Odborári poukázali na to, že príslušníci polície pracujú v nedôstojných podmienkach, v starých a plesnivých budovách, s nespoľahlivou technikou a nízkymi mzdami.„Príslušníci Policajného zboru slúžia v nezávideniahodných podmienkach, ale slúžia, lebo chcú, lebo si zvolili toto životné poslanie,“ uviedla rada predsedov základných organizácií OZP v SR.Policajní odborári v tejto súvislosti odkázali všetkým policajtom, ale aj sympatizantom, ktorí podporujú ich výzvu, aby označili seba či motorové vozidlá v období od 12:00 v pondelok 24. do 28. júna čiernou stužkou.