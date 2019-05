Odbory podporujú zvyšovanie mzdových zvýhodnení zamestnancov

Monika Benedeková, podpredsedníčka OZ KOVO Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) - Odbory podporujú zvyšovanie mzdových zvýhodnení za prácu v noci a za prácu cez víkend ako súčasti mzdy. Takto spôsobom je zabezpečený aj rast priemernej mzdy v SR, ktorá je dlhodobo nízka. Uviedla to v utorok podpredsedníčka Rady Odborového zväzu (OZ) KOVO Monika Benedeková.Na tento stav odbory dlhodobo upozorňujú a stavajú sa k nemu kriticky.dodala s tým, že budú ďalej trvať na mzdovom raste. V súvislosti s kritikou rastu miezd zo strany zamestnávateľov povedala, že oni hľadia najmä na svoje uplatnenie a konkurencieschopnosť, stredom záujmu odborov je najmä zamestnanec a jeho životná úroveň.konštatovala. Zamestnávatelia by sa podľa nej mali snažiť svoju konkurencieschopnosť zabezpečovať nielen nízkou cenou práce, ale investíciami do vedy, výskumu a inovácií.