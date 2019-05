SaS: Koalícia sa avizovanými opatreniami chystá zaťať sekeru štátu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) - Vládna koalícia sa chystá spáchať na krajine ekonomickú vlastizradu, pripravuje svojimi avizovanými opatreniami do verejných financií "zaťať sekeru". Uviedli to v utorok na brífingu predstavitelia opozičnej strany SaS Richard Sulík (predseda SaS), Jana Kiššová a Eugen Jurzyca (obaja poslanci Národnej rady SR).Vládna koalícia sa podľa Sulíka rozhodla svojimi opatreniamisi hlasy voličov.povedal Sulík na margo opatrení pripravovaných vládnou koalíciou v sociálnej a pro-podnikateľskej oblasti. Podľa jeho slov nič nie je zadarmo, ani vlaky, ani obedy.Tzv. obedy zadarmo SaS po budúcoročných parlamentných voľbách podľa Sulíka nahradí vyššími daňovými bonusmi na dieťa v rovnakej sume, ako je to v súčasnosti.avizoval predseda SaS.Podľa Jurzycu vláda súčasnými ekonomickými návrhmi robí v panike protisystémové kroky.povedal Jurzyca.Podľa Kiššovej koalíciou avizované zavedenie zníženej sadzby dane z príjmu právnických osôb s ročným obratom do 100.000 eur na 15 % bude vytvárať problémy, pretože vytvorí rôzne sadzby dane pre podobné spoločnosti. Firmy budú špekulovať napríklad s tým, že sa budú deliť, aby nepresiahli stanovený limit obratu.upozornila. Sadzba dane by podľa nej mala znížiť pre všetky podnikateľské subjekty.