Odchod Gašpara z rezortu nebol podľa Sakovej podmienený jej demisiou

Bratislava 3. februára (TASR) - Odchod Tibora Gašpara z funkcie poradcu ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) nebol podmienený jej prípadnou demisiou. Saková to vyhlásila v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Zároveň odmietla, že by Gašpar mohol ovplyvňovať vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Saková v diskusii poprela, že by vo veci Gašparovho odchodu z rezortu hrozila demisiou, rozumný politik sa podľa nej nemá takýmto spôsobom vyhrážať. Vysvetlila tiež, že informácie o údajnej lustrácii novinára Jána Kuciaka v čase pred jeho vraždou sa dozvedela z médií.dodala.Gašparov odchod z rezortu vnútra Saková vysvetlila snahou o upokojenie atmosféry v spoločnosti. Jeho prípadné ovplyvňovanie vo veci vyšetrovania vraždy odmieta.uviedla s tým, že je pripravená zbaviť mlčanlivosti vysokých policajných predstaviteľov, ak príde takáto požiadavka zo strany prokurátora.uviedla Saková s tým, že policajný prezident alebo aj iní policajní funkcionári môžu dať nielen pokyn, ale oni sami majú prístup do informačných systémov, kde môžu lustrovať v policajných databázach. Podľa ministerky však musí príslušník o tom urobiť úradný záznam s dôvodom, prečo k lustrácii došlo.Prezident SR Andrej Kiska sa podľa Sakovej slov vyslovil na ich tohtotýždňovom stretnutí pozitívne k jej doterajšiemu pôsobeniu na poste šéfky rezortu vnútra. Zároveň tvrdí, že vyšetrovanie vraždy je efektívne a napreduje podľa nej správnym smerom. Ministerka negatívne hodnotila únik informácií z vyšetrovacieho spisu." uzavrela Saková.