Pápež vyzval na ukončenie humanitárnej krízy v Jemene

Pápež František, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 3. februára (TASR) - Pápež František v nedeľu pred historickou návštevou Spojených arabských emirátov (SAE) vyzval na ukončenie krízy v Jemene, čím oslovil aj svojich nadchádzajúcich hostiteľov. Informovali o tom svetové agentúry.povedal pápež pred veriacimi na vatikánskom Námestí sv. Petra.zdôraznil s tým, že mnohé z týchto detí sa nemôžu dostať do oblastí, kam smeruje potravinová pomoc. Na strany zapojené do jemenského konfliktu i medzinárodné spoločenstvo preto apeloval, aby sa naliehavo postarali o dodržiavanie dosiahnutých dohôd a distribúciu potravín.František sa ku kríze v Jemene vyjadril pred plánovaným odletom do Abú Zabí na trojdňovú cestu do Spojených arabských emirátov, kam pricestuje v nedeľu večer ako prvá hlava katolíckej cirkvi, ktorá navštívi Arabský polostrov.SAE sú dôležitým členom Saudskou Arábiou vedenej vojenskej aliancie, ktorá bojuje proti jemenským povstalcom podporovaných Iránom. Občianska vojna zahnala Jemen na pokraj hladomoru a podľa OSN od roku 2015 prerástla do najhoršej humanitárnej krízy vo svete.