Odchod Matoviča je záujme Slovenska, povedal Žiak a Klus sa odvolal Hegera, podľa ktorého sú všetky možnosti otvorené

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Martin Klus a poslanec parlamentu za SaS Miroslav Žiak , ktorých oslovila agentúra SITA, naznačili, že reforma koaličnej rady by mohla prispieť k lepšiemu fungovaniu vládneho zoskupenia.Podľa Klusa väčšia miera systémovosti a možno menšia miera angažovanosti rôznych ľudí by priniesli profesionálnejší charakter práce koaličnej rady.„Z toho, čo sme zažívali posledného dva a pol roka, si myslím, že je to viac ako vítané,“ povedal Klus v súvislosti s vyjadreniami premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), že sa pripravujú nové pravidlá fungovania koaličnej rady. Klus predpokladá, že ak premiér príde s konkrétnym návrhom, SaS je pripravená ho okamžite prerokovať.Poslanec Žiak si myslí, že menej politikov na koaličnej rade by mohlo pomôcť, aj keď, ako poznamenal, nevie si vizualizovať, ako by sa tam stretávali Igor Matovič (OĽaNO) s Richardom Sulíkom (SaS).„Priznám sa, že som ešte nebol na koaličnej rade, tak neviem si predstaviť, ako to tam chodí. Menej ľudí sa však skôr dohodne, vo väčšej skupine to nikdy nie je jednoduché,“ mienil Žiak.O budúcnosti SaS v koalícii má v stredu 6. júla rokovať republiková rada SaS. Na otázku, či bude SaS žiadať odchod Igora Matoviča z funkcie ministra financií, Klus odpovedal, že nakoniec aj premiér sa vyjadril, že všetky možnosti sú otvorené.„Takže my to tak vnímame v rámci diskusie, ktorá nás v stredu čaká. Sám som zvedavý, aké rôzne možnosti sa po tej debate otvoria, aby sme naše pôsobenie v koalícii dostali do podoby, ktorá nám všetkým nebude ubližovať, lebo aj vývoj preferencií koaličných strán v poslednom období hovorí sám za seba,“ zhodnotil Klus.Poslanec Žiak o možnom odchode Matoviča z vlády povedal, že nevie na to priamo odpovedať.„Ale myslím si, že je to v záujme Slovenska, ak nechceme, aby sa vrátil Robert Fico a Hlas v takom zoskupení, že obidvaja vytvoria vládu,“ poznamenal Žiak s tým, že si to musí uvedomiť hlavne Igor Matovič.Na doplňujúcu otázku, či potom nebude OĽaNO žiadať, aby z vlády odišiel aj minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík, poslanec odvetil, že by to bolo „veľmi smiešne“.Žiak argumentoval tým, že minister Sulík priviedol na Slovensko investíciu Volva s tisíckami pracovných miest. Doplnil, že Sulík nie je ani najnepopulárnejším politikom a ministrom na Slovensku.