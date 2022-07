Putin po obsadení Lysyčanska vyhlásil víťazstvo, podľa Šojgua majú kontrolu nad celou Luhanskou oblasťou

Ústup bol správnym riešením

Rusi budú postupovať ďalej

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok vyhlásil víťazstvo v Luhanskej oblasti, deň po tom, ako ukrajinské sily ustúpili z poslednej bašty odporu v tejto oblasti.Ruský minister obrany Sergej Šojgu na stretnutí odvysielanom v televízii Putinovi v pondelok nahlásil, že ruské sily prevzali kontrolu nad Luhanskou oblasťou. Šojgu Putinovi povedal, že operácia bola ukončená v nedeľu po tom, ako ruskí vojaci ovládli mesto Lysyčansk . Putin konštatoval, že vojenské jednotky, „ktoré sa zúčastnili na aktívnych bojoch a dosiahli úspech, víťazstvo“ v Luhanskej oblasti, „by mali oddychovať, zvyšovať svoje bojové schopnosti“.Ukrajinský guvernér Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj v pondelok povedal, že ukrajinské sily z Lysyčanska ustúpili, aby sa vyhli obkľúčeniu. „Existovalo riziko obkľúčenia v Lysyčansku,“ vyjadril sa Hajdaj pre tlačovú agentúru the Associated Press.Dodal, že ukrajinské sily by mohli odolávať ešte niekoľko týždňov, ale potenciálne by museli zaplatiť príliš vysokú cenu. „Dokázali sme zrealizovať sústredený ústup a evakuovať všetkých zranených,“ povedal Hajdaj. „Odniesli sme si všetko vybavenie, takže z tohto pohľadu bol ústup organizovaný dobre,“ poznamenal.Ukrajinský generálny štáb konštatoval, že ruské sily teraz svoje úsilie sústreďujú na postup v línii Siversk, Fedorivka a Bachmut v Doneckej oblasti, ktorej polovicu kontroluje Rusko.Ruská armáda zároveň zintenzívnila bombardovanie miest Sloviansk a Kramatorsk , ktoré sú hlbšie na území Doneckej oblasti.