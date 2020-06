Odchod Pellegriniho zo Smeru bol podľa Druckera otázkou času, nevylúčil ani spoluprácu s novou stranou

Korektný vzťah medzi Pellegrinim a Druckerom

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister zdravotníctva a vnútra a súčasný predseda politickej strany Dobrá voľba, Tomáš Drucker , nevylúčil spoluprácu so vznikajúcou stranou Petra Pellegriniho (Smer-SD).Ako uviedol pre agentúru SITA, s Pellegrinim mal a má korektný vzťah. Ohlásenie jeho odchodu z opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) ho preto neprekvapilo a bolo podľa jeho slov len „otázkou času“.„Dobrá voľba vznikla ako strana, ktorá presadzuje princípy moderného a kompetentného riadenia štátu so silným sociálnym programom. Dlhodobo vnímame, že Smer pod vedením Roberta Fica už nie je schopný robiť skutočnú sociálno-demokratickú politiku,“ priblížil Drucker.Ako ďalej poznamenal, vie si predstaviť spoluprácu s každým v zásade „normálnym“, kto zdieľa podobné hodnoty ako strana Dobrá voľba a kto presadzuje princípy moderného riadenia štátu so silným sociálnym programom.„S Petrom (podpredseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, pozn. SITA) sme mali a máme korektný vzťah a jeho ohlásenie odchodu zo Smeru ma neprekvapilo, bola to len otázka času,“ uzavrel šéf Dobrej voľby.Podpredseda Národnej rady SR Peter Pellegrini na tlačovej konferencii v stredu 17. júna vyhlásil, že k jeho novovznikajúcemu subjektu sa pridávajú poslanci parlamentu Richard Raši Erik Tomáš , Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Róbert Puci a Ján Blcháč.Pellegrini zároveň potvrdil, že jeho nová politická strana bude bez sponzorov v pozadí a bude silno antifašistická. Zaregistrovaná by mohla byť podľa jeho slov na jeseň.Pellegrini na tlačovej konferencii tiež ozrejmil, že ak si so stranou Dobrá voľba sadnú za rokovací stôl a nájdu spoločné prieniky, spolupráca medzi jeho vznikajúcim subjektom a stranou exministra Druckera je možná.Drucker pôsobil vo vláde Roberta Fica aj Petra Pellegriniho ako minister zdravotníctva a dočasný minister vnútra. Z tejto pozície odstúpil na jar minulého roka. Odôvodňoval to tým, že nedokázal odvolať vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara Prostredníctvom videa na sociálnej sieti zverejnil v auguste minulého roku informáciu, že založí novú politickú stranu Dobrá voľba. Vtedy sa v súvislosti s jeho stranou hovorilo o možnom príchode Pellegriniho.