Odchod výrazných poslancov z ĽSNS stranu výrazne neovplyvní, myslí si politológ Ján Ruman

Najvýznamnejšie postavy

Odišli už ôsmi

Nová strana odídencov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Odchodom viacerých osobností od Kotlebovcov – Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) strana na sile výrazne nestratí. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Zároveň však doplnil, že istý dopad na preferenciách strany to mať bude, nie však natoľko zásadný, aby nemohli v budúcich parlamentných voľbách „atakovať brány zákonodarného orgánu“.Piati poslanci Národnej rady SR (NR SR), medzi nimi aj Milan Mazurek a europoslanec Milan Uhrík , tento týždeň ohlásili svoj odchod zo strany. Dôvodom boli názorové nezhody s predsedom ĽSNS.Napriek tomu, že Mazurek a Uhrík patrili medzi najvýznamnejšie a dôležité postavy, hlavnú rolu hrá podľa politológa v strane práve Marian Kotleba , čo rovnako vnímajú aj voliči tohto politického subjektu.Od tohtoročných parlamentných volieb odišli z poslaneckého klubu ĽSNS celkovo ôsmi poslanci, ich počet sa tak zúžil zo 17 členov zákonodarného orgánu na deväť. Ruman poukázal na to, že každá strana má svoj horizont životnosti.„Napriek tomu, že Kotlebovci mali potenciál mať aj 15 percent, nevyužili ho a urobili strategické chyby, z čoho rezultoval prepad preferencií,“ ozrejmil.Domnieva sa, že celková atmosféra v strane momentálne nie je ideálna. „Marian K. už v úrade župana Banskobystrického samosprávneho kraja preukázal svojské spôsoby chápania a riešenia krízových situácií a riadenia ľudí okolo seba. Ak sa aj niektorí členovia Kotlebovcov so straníckou ideológiou stotožňujú, nemusí im byť po chuti mechanizmus riadenia, ktorý ich predseda zaviedol a vykonáva,“ myslí si politológ s tým, že Kotleba demokratickým princípom nefandí a to ani v manažmente.Na otázku agentúry SITA, či si odídenci zo strany založia novú politickú stranu, Ruman odpovedal, že je to dosť pravdepodobné. Nemyslí si však, že by Kotlebovcom ,uchmatli´ značnú časť elektorátu.„Takú charizmu a autenticitu, akou disponuje predseda ĽSNS, nemá ani Mazurek. Navyše, je ešte neskúsený. Uhrík bude v každom politickom subjekte pôsobiť ako ,stranícky intelektuál´. Každá strana ho má a mala by ho mať,“ dodal politológ.