Taliansky prezident Sergio Mattarella dal premiérovi Contemu na obnovu koalície čas do utorka

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Taliansky prezident Sergio Mattarella v piatok večer so zástupcami parlamentných strán uzavrel rokovania o hľadaní novej vlády. Predsedu dolnej komory parlamentu Roberta Fica poveril, aby ho do utorka informoval, či zoskupenia, ktoré podporovali odstúpeného premiéra Giuseppe Conteho dokážu vytvoriť novú parlamentnú väčšinu.Premiér rezignoval v utorok. Stalo sa tak po tom, ako jeho vláda stratila podporu kľúčovej strany pre riešenie koronakrízy. Od prezidenta následne dostal poverenie, aby v blízkej budúcnosti pokračoval vo vedení vlády.Ak sa Contemu nepodarí získať väčšinovú podporu pre nový kabinet, môže prezident vymenovať úradnícku vládu alebo rozpustiť parlament a vyhlásiť predčasné voľby.Conteho koaličná vláda sa dostala do problémov po tom, ako tento mesiac menšia strana vedená expremiérom Matteom Renzim stiahla svoju podporu. Minulý týždeň Conte síce uspel v hlasovaní o dôvere v parlamente, no v Senáte nezískal absolútnu väčšinu, čo ho doviedlo k rezignácii.Conte dúfa, že znova získa Mattarellovu podporu na vytvorenie novej koalície, ktorá by dokázala viesť krajinu počas boja s pandémiou a ekonomickou recesiou aj vytvoriť plán výdavkov na 209 miliárd eur, ktoré Taliansko dostane z fondu obnovy EÚ.Súčasná koalícia zložená z Hnutia piatich hviezd, Demokratickej strany a strany LeU dúfa vo vznik tretej Conteho vlády.Pravicová strana Liga Mattea Salviniho, ktorá bola súčasťou Conteho prvej vlády, a stredopravá opozícia zase presadzujú predčasné voľby v nádeji, že zužitkujú vládnu krízu a vyššiu podporu v prieskumoch verejnej mienky vo svoj prospech.