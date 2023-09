Oddaný Putinov stúpenec Kadyrov je vraj v kritickom stave a leží v kóme

16.9.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) potvrdila, že čečenský líder Ramzan Kadyrov je pre vážnu chorobu v kritickom stave.Informuje o tom web Kyiv Independent, ktorý cituje vyjadrenie hovoru SBU Andrija Jusova pre ukrajinský portál Obozrevateľ. „Áno, naozaj, existujú informácie, že vojnový zločinec Kadyrov je vo vážnom stave, jeho ochorenia sa zhoršili a spôsobili vážny stav," povedal Jusov.Podľa čečenských zdrojov portálu Obozrevateľ je Kadyrov niekoľko dní v kóme a čaká sa na jeho prevoz na liečbu do zahraničia, pravdepodobne do Spojených arabských emirátov. Kadyrov je oddaný stúpenec ruského vodcu Vladimira Putina a poslal čečenských vojakov do bojov proti Ukrajine.