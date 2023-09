Šimečka označil incidenty progresívcov na mítingoch kotlebovcov za chybu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.9.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka si myslí, že potýčka medzi Igorom Matovičom Robertom Kaliňákom je veľmi zlým signálom a dokonca medzinárodnou hanbou.„Teraz sme na posmech, v Českej republike to malo veľký ohlas. Je to dno politickej kultúry na Slovensku," povedal v relácii Sobotné dialógy na RTVS.Členovia hnutia Progresívne Slovensko sa však pri posledných voľbách dopúšťali podobných incidentov, keď chodili na mítingy strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko . Šimečka v relácii na margo toho uviedol, že to bola chyba, z ktorej sa poučili.