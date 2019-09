Oddelený alebo spoločný účet? Spolužitie prináša aj finančné otázky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. septembra (TASR) - Spolužitie partnerov v jednej domácnosti so sebou často prináša nielen radosti, ale aj každodenné problémy, ktoré môžu nastať pri spoločnom hospodárení s financiami, uhrádzaní bežných výdavkov, so splácaním pôžičiek či sporením. Prípadné finančné problémy a záväzky čo i len jedného z partnerov môžu mať zásadný vplyv na fungovanie celej domácnosti. Preto by sa navzájom mali o nich informovať.upozorňuje ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.Oddelené účty sú podľa neho správnou voľbou pre tých, ktorí si chcú zachovať pocit istej nezávislosti. Výhodou je, že sa nemusí partnerovi spovedať, za čo minul každé euro.Spoločný účet je riešením pre páry, ktoré nemajú problém s tým, že budú hospodáriť bez výhrad spolu. Svoje výplaty si nechávajú zasielať na účet, ku ktorému majú obaja platobnú kartu. Výhodou je, že nemusia riešiť, či náhodou partner nenakúpil už tento mesiac toho už priveľa a teraz je na rade druhý partner. Nevýhoda ale spočíva v strate nezávislosti. Partner vidí všetky pohyby na účte.hovorí ombudsman.Spoločný aj oddelený účet je akýmsi kompromisným riešením. V dnešnej dobe, keď mnoho bánk ponúka účty zadarmo, toto riešenie ani nijako nezaťaží rodinný rozpočet. V praxi to vyzerá tak, že partneri dostávajú výplatu na svoje účty, odkiaľ vopred dohodnutú čiastku posielajú na spoločný účet. Z neho sa potom platia výdavky za nákupy alebo inkaso. Človek tak nestratí nezávislosť a nemusí riešiť, či má zaplatiť tento nákup, alebo až ten ďalší.Diametrálne odlišný postoj partnerov k financiám môže vzťahom otriasť. Napríklad, keď jeden vyhľadáva stále nové zážitky spojené s cestovaním, iný zase uprednostňuje materiálne veci do domácnosti a obracia každé euro. Odlišné priority sa najviac ukážu v období, keď je potrebné "utiahnuť si opasky". Dohoda o tom, na koho prioritách sa bude šetriť, potom môže vyústiť v ostrú debatu. Je preto dobré poznať priority svojho partnera. Držgroši a rozšafní musia nájsť spoločný kompromis.upozorňuje ombudsman.