Matečná: Podporou lokálnych potravín sa dá bojovať proti zmene klímy

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hlohovec 29. septembra (TASR) - Konzumácia lokálnych potravín pomáha v boji proti klimatickej zmene. Na Michalskom jarmoku v Hlohovci to v nedeľu povedala podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).uviedla ministerka.Ako ďalej dodala, bude aj do budúcnosti hľadať spôsob, ako podporiť trhovníkov, jarmočníkov a remeselníkov, teda ľudí, ktorí reálne produkujú slovenské výrobky.informovala Matečná.Slovenskí výrobcovia by mohli byť zvýhodnení aj daňovými úľavami či lepšími cenami pri poskytovaní predajných priestorov. Témou bola aj konkurencieschopnosť slovenských výrobkov.doplnila podpredsedníčka vlády.