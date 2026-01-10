Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

10. januára 2026

Odermatt vyhral piaty obrák v Adelbodene a vyrovnal Stenmarka


Líder celkového poradia SP Odermatt sa najlepšie vyrovnal s náročnými poveternostnými podmienkami na zjazdovke Chuenisbärgli.



Odermatt vyhral piaty obrák v Adelbodene a vyrovnal Stenmarka

Domáci lyžiar Marco Odermatt triumfoval v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v Adelbodene. Vo švajčiarskom stredisku zvíťazil v tejto disciplíne piatykrát v sérii, čo doteraz dokázal iba legendárny Švéd Ingemar Stenmark (1979-1984). Druhý skončil Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen (+0,49 s) a tretí bol Francúz Leo Anguenot (+0,68 s).


Dvadsaťosemročný Odermatt neprehral obrák na zjazdovke Chuenisbärgli od roku 2022. Líder celkového poradia SP sa najlepšie vyrovnal s náročnými poveternostnými podmienkami a snežením, ktoré v druhom kole ešte zhustlo. Pred štartom toho prvého dostal do vysielačky informáciu, že trať nie je taká rýchla, ako si s trénermi mysleli, a preto musí ísť od začiatku „na plný plyn“. To aj urobil, vyhol sa chybám a do cieľa prišiel s náskokom 49 stotín pred dovtedajším lídrom Braathenom. Tretí bol Timon Haugan z Nórska. Kvalitnú jazdu predviedol aj Anguenot, so štartovým číslom 18 figuroval na štvrtej priečke.

V druhom kole zaujal Američan River Radamus, ktorý odštartoval z posledného 30. miesta, ale najrýchlejšou jazdou sa v ňom posunul až o 23 priečok a dlho ho nikto nedokázal predbehnúť. V súčte oboch kôl však nemohol pomýšľať na pódium. Na to sa dostal Anguenot, ktorý v druhom kole predbehol Haugana o vyše pol sekundy. Po ňom predviedol bezchybný výkon Braathen, lenže navlas rovnaký čas v druhej jazde dosiahol aj Odermatt a tešil sa z 51. víťazstva v kariére, z toho 28. v obráku.

„Od mojej prvej účasti tu v Adelbodene ma ľudia tiahnu za úspechom. Je to neuveriteľné a z roku na rok lepšie a lepšie. Veľmi mi to pomáha. Prvá výhra tu bola úžasná a táto, ktorou som sa vyrovnal Stenmarkovi, je tiež neuveriteľná,“ povedal pre Eurosport.

Odermatt sa vďaka triumfu dostal na čelo poradia disciplíny a zároveň zvýšil svoj už tak veľký náskok v celkovej klasifikácii SP na 467 bodov pred Braathenom.

Slovenskí reprezentanti Andreas (štartové číslo 50) a Adam Žampovci (66) nepostúpili z 1. kola. Prvý z nich skončil so stratou tri a pol sekundy na 39. priečke, 84 stotín za postupovými miestami. Druhému jazda na zasneženej zjazdovke vôbec nevyšla a s mankom 5,27 s obsadil 57. pozíciu.

