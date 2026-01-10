|
Sobota 10.1.2026
Meniny má Dáša
10. januára 2026
Fehérváry žiaril v NHL. Dvomi asistenciami pripravil výhru Washingtonu
Obranca Washingtonu Capitals Martin Fehérváry bol druhou hviezdou piatkového stretnutia zámorskej hokejovej
10.1.2026 (SITA.sk) - Obranca Washingtonu Capitals Martin Fehérváry bol druhou hviezdou piatkového stretnutia zámorskej hokejovej NHL na ľade Chicaga Blackhawks, v ktorom mužstvo z hlavného mesta USA zvíťazilo vysoko 5:1.
Dvadsaťšesťročný rodák z Bratislavy, ktorý nechýba v nominácii Slovenska na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, asistoval pri úvodnom i záverečnom góle v stretnutí. Najprv v 5. minúte prihral na presný zásah Anthonymu Beauvillierovi a v 54. minúte vyzval na skórovanie i hviezdneho Rusa Alexandra Ovečkina.
Fehérváry, ktorý má s Washingtonom kontrakt do roku 2033, nastúpil v tejto sezóne 2025/2026 v 45 dueloch, v ktorých strelil tri góly a zaznamenal až 13 asistencií. Pre Fehérváryho to bol tretí dvojbodový zápas v sezóne. Predtým sa identickou bilanciou 0+2 prezentoval 18. októbra proti Minnesote (5:1) a na Troch kráľov proti Anaheimu (7:4). V kalendárnom roku 2026 má na konte už štyri kanadské body.
Zdroj: SITA.sk - Fehérváry žiaril v NHL. Dvomi asistenciami pripravil výhru Washingtonu © SITA Všetky práva vyhradené.
