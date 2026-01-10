Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 10.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dáša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

10. januára 2026

Fehérváry žiaril v NHL. Dvomi asistenciami pripravil výhru Washingtonu


Tagy: Hokej

Obranca Washingtonu Capitals Martin Fehérváry bol druhou hviezdou piatkového stretnutia zámorskej hokejovej



Zdieľať
6638ce8e263cd688776739 676x451 10.1.2026 (SITA.sk) - Obranca Washingtonu Capitals Martin Fehérváry bol druhou hviezdou piatkového stretnutia zámorskej hokejovej NHL na ľade Chicaga Blackhawks, v ktorom mužstvo z hlavného mesta USA zvíťazilo vysoko 5:1.


Dvadsaťšesťročný rodák z Bratislavy, ktorý nechýba v nominácii Slovenska na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, asistoval pri úvodnom i záverečnom góle v stretnutí. Najprv v 5. minúte prihral na presný zásah Anthonymu Beauvillierovi a v 54. minúte vyzval na skórovanie i hviezdneho Rusa Alexandra Ovečkina.

Fehérváry, ktorý má s Washingtonom kontrakt do roku 2033, nastúpil v tejto sezóne 2025/2026 v 45 dueloch, v ktorých strelil tri góly a zaznamenal až 13 asistencií. Pre Fehérváryho to bol tretí dvojbodový zápas v sezóne. Predtým sa identickou bilanciou 0+2 prezentoval 18. októbra proti Minnesote (5:1) a na Troch kráľov proti Anaheimu (7:4). V kalendárnom roku 2026 má na konte už štyri kanadské body.


Zdroj: SITA.sk - Fehérváry žiaril v NHL. Dvomi asistenciami pripravil výhru Washingtonu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hokej
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Odermatt vyhral piaty obrák v Adelbodene a vyrovnal Stenmarka
<< predchádzajúci článok
NHL: Úspešný zápas pre Slafkovského: Pripísal si gól a asistenciu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 