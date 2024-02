Odermatt vyhral už 10 pretekov v tejto sezóne, Andreas Žampa bodoval po vyše dvoch rokoch

Odermatt vyhral už desať pretekov

Aj Žampa mal dôvod na radosť

10.2.2024 (SITA.sk) - Marco Odermatt sa stal suverénnym víťazom sobotného obrovského slalomu v rámci Svetového pohára alpských lyžiarov v bulharskom Bansku.Fenomenálny Švajčiar vyhral deviaty obrovský slalom v neprerušenej sérii, keď druhému v celkovom poradí Nórovi Alexandrovi Steenovi Olsenovi nadelil 91 stotín sekundy. Tretí skončil s mankom sekundy a ôsmich stotín Rakúšan Manuel Feller. Odermatt celkovo v tejto sezóne vyhral už desať pretekov vrátane šiestich obrovských slalomov. V tejto najtechnickejšej disciplíne je 26-ročný Švajčiar úradujúci majster sveta aj olympijský víťaz a zo 60 štartov v "obráku" v kariére až 20 premenil na víťazstvá.V celkovom hodnotení SP 2023/2024 má Odermatt na čele 1506 bodov a náskok 822 bodov pred Francúzom Cyprienom Sarrazinom. Tretí Rakúšan Feller zaostáva o 837 bodov. Zdá sa, že je už len otázka času, kedy Odermatt získa tretí veľký glóbus za celkový triumf v SP v kariére."Keď cítite sebavedomie na najvyššej úrovni, potom všetko funguje, ako má. Lyžovaním sa teraz náramne bavím, všetko je perfektné. V Bansku to mám veľmi rád. Sú tu skvelí ľudia, výborný kopec aj priaznivé podmienky, čiže zábava," povedal Marco Odermatt v prvej reakcii v cieli.V sobotu Bansku mal dôvod na radosť aj slovenský reprezentant Andreas Žampa . So štartovným číslom 42 postúpil z 27. miesta do 2. kola a napokon obsadil 24. miesto, keď sa v druhom kole prezentoval siedmym najlepším časom.Do hodnotenia SP si 30-ročný Tatranec pripísal prvých 7 bodov v tejto sezóne, čo ho aktuálne posunulo na 46. priečku v obrovskom slalome. Predtým naposledy si Andreas Žampa pripísal bodované umiestnenie v obrovskom slalome 20. decembra 2021 v Alta Badii, kde skončil dvadsiaty tretí."Teším sa z bodov vo Svetovom pohári po dvoch rokoch. Konečne zranenia ustúpili a mohol som predviesť adekvátny výkon. Chcem pozdraviť brata Adama a Peťu Vlhovú, ktorí sú práve zranení a želám im úspešný návrat na svahy. Rovnako chcem povzbudiť všetkých, ktorých sužujú zranenia, aby to nevzdali. Tvrdou prácou je možné sa vrátiť naspäť," uviedol Andreas Žampa pre JOJ Šport.