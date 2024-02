Pospíšil sa ocitol v najlepšej zostave hráčov, ktorí sa z nikoho stali niekým

Neznámi sa stávajú známejšími

Prednosti Pospíšila

10.2.2024 (SITA.sk) - Martin Pospíšil bol za svoj prínos do tímu Calgary Flames v nováčikovskej sezóne nedávno odmenený vedením kanadského účastníka NHL dvojročnou zmluvou. Výkony slovenského krídelníka (12 bodov v 35 zápasoch) si však pozorne všímajú aj zámorskí experti.John Matisz z webu theScore.com vytvoril výber all-star z hráčov všetkých 32 tímov profiligy, ktorí boli pred časom prakticky neznámi a dnes sa už stávajú známejšími.Podmienky pre výber boli také, že hráči museli byť draftovaní až po druhom kole alebo neboli draftovaní vôbec a do sezóny vstupovali s menej ako 500 odohranými minútami v NHL.Brankárom v tomto špeciálnom all-star tíme je Samuel Ersson z Philadelphie, obrancami Michael Kesselring z Arizony a Sam Malinski z Colorada, útočníkmi Dmitrij Voronkov z Columbusu, Alex Laferriere z Los Angeles a Martin Pospíšil z Calgary.„Nie je lepší dôkaz vzostupu Pospíšila z nikoho na niekoho, ako dokument, ktorý podpísal počas tohto týždňa – dvojročnú zmluva za 2 milióny dolárov,“ skonštatoval Matisz, upozornil na to web slovaknhl.sk. Kanaďan z Ontária sa pristavil aj pri aspekte, ktorý až dosiaľ veľmi negatívne ovplyvňoval kariéru M. Pospíšila v zámorí - zranenia.„Počas štyroch sezón v AHL často urobil pokrok, zranil sa, urobil pokrok a znova sa zranil. Otras mozgu skrátil jeho sezónu 2022/2023 a na jeseň ledva prišiel do tréningového kempu. V januári? Opäť bol zranený. Zdravý Pospíšil má rýchlosť, strelecký cit v okolí bránky, guráž a fyzické schopnosti rozdávať tvrdé bodyčeky," napísal Matisz.