Odevná firma s talianskou účasťou končí vo Svidníku s výrobou

Na snímke budova firmy I.C.A. s.r.o. vo Svidníku. Foto: TASR - Maroš Černý Foto: TASR - Maroš Černý

Svidník 24. mája (TASR) – Odevná spoločnosť I.C.A., s. r. o. končí vo Svidníku s výrobou. Koncom februára avizovala hromadné prepúšťanie, kde mala o prácu prísť asi stovka ľudí. Dôvodom je presun časti výroby do Srbska. V odevnej fabrike s talianskou majetkovou účasťou malo ostať pracovať približne 30 ľudí. V týchto dňoch rozhodla o tom, že prepustí aj ostatných.uviedol člen predsedníctva Odborového zväzu (OZ) KOVO Jozef Balica.Podľa Balicu majiteľ zatiaľ nehovorí o likvidácii firmy, tá bude ďalej pokračovať.povedal Balica s tým, že zo strany OZ KOVO boli vykonané kroky k tomu, aby zamestnanci dostali to, čo im pri rozviazaní pracovného pomeru patrí.povedal Balica.Zamestnanci vo firme zarábali podľa neho približne 450 až 480 eur v čistom mesačne. V prípade, že zamestnávateľ nedodrží svoje záväzky voči zamestnancom, sú odborári rozhodnutí podať trestné oznámenie, podnet na inšpektorát práce a prípadne využijú i exekúciu, aby nedošlo k rozpredávaniu majetku.Zamestnanci, ktorí dostali výpovede v uplynulých týždňoch, fyzicky z fabriky odídu k 1. júlu.doplnil Balica.Konateľ spoločnosti Facis S.p.A Milano a 99-percentný spoločník spoločnosti I.C.A., s. r. o. Piero Bucalo v písomnom stanovisku uviedol, že v súčasnosti prebieha reštrukturalizácia skupiny Gruppo Industriale HIB zameraná na výrobné celky skupiny, závod I.C.A., s. r. o. a závod Gifrab Ltd v Bulharsku.uviedol Bucalo.Spoločnosť I.C.A, s. r. o. bude podľa jeho slov naďalej fungovať s tým, že robotníci budú prepustení a ostane tam časť pracovníkov v administratíve. Súčasné záväzky a mzdy budú podľa Bucala zamestnancom vyplatené.Primátorka Svidníka Marcela Ivančová tvrdí, že rokujú s investormi, ktorí by mohli do Svidníka prísť.povedala Ivančová.