V Madride pozastavili platnosť mandátov štyroch katalánskych poslancov

Madrid 24. mája (TASR) - Dolná komora španielskeho parlamentu pozastavila v piatok platnosť mandátov štyroch katalánskych poslancov. Ide o poslancov, ktorí boli do funkcii zvolení v čase, keď boli vo väzení v rámci súdneho vyšetrovania svojej úlohy pri neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017.Predsedníčka parlamentu Meritxell Batetová informovala, že o pozastavení platnosti mandátov štvorice katalánskych politikov rozhodlo v piatok predsedníctvo parlamentu.Španielsky najvyšší súd povolil ich dočasné prepustenie z väzenia, aby tento utorok na ustanovujúcej schôdzi nového španielskeho parlamentu mohli zložiť slávnostný sľub.Dňa 21. marca zložili poslanecký sľub poslanci Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull a Josep Rull i senátor Raül Romeva, ktorí sa pritom zaviazali dodržiavať španielsku ústavu.Agentúra AP dodala, že Junqueras je aj kandidátom vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa v Španielsku budú konať v nedeľu.Separatisti vrátane bývalého katalánskeho vicepremiéra Junquerasa sú obvinení z organizácie referenda o nezávislosti v októbri 2017, ktoré španielsky ústavný súd označil za nelegálne. Vtedajší regionálny premiér Carles Puigdemont, ktorý neskôr utiekol pred trestným stíhaním do zahraničia, po skončení referenda vyhlásil nezávislosť Katalánska od Španielska. Madrid následne nad regiónom vyhlásil priamu správu, ktorá trvala sedem mesiacov.Pätica bola do parlamentu zvolená v parlamentných voľbách 28. apríla. Katalánski separatisti získali v predčasných voľbách celkovo 22 kresiel v 350-člennej poslaneckej snemovni španielskeho parlamentu.