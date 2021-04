Odhodenú kapitánsku pásku Ronalda vydražili za vyše 60-tisíc eur, peniaze pôjdu na dobrú vec

Verejná dražba

Len bod za remízu

2.4.2021 (Webnoviny.sk) - Frustrácia a zlosť portugalského kapitána Cristiana Ronalda z neuznaného víťazného gólu v nedávnom kvalifikačnom súboji MS 2022 v Belehrade proti Srbsku sa premietla do zisku 64 000 eur na charitatívne účely.Ronaldo pri odchode z ihriska od zlosti zahodil kapitánsku pásku, ktorá sa stala predmetom aukcie. A srbská televízia neskôr informovala, že vydražené peniaze poputujú na liečbu šesťmesačného chlapca, ktorý trpí spinálnou svalovou atrofiou. Totožnosť výhercu zostala neznáma.Trojdňová internetová aukcia sa nezaobišla bez kontroverzných situácií, keďže niektorí účastníci ponúkali nereálne horibilné sumy a chceli celú akciu predčasne ukončiť. Falošné ponuky vyvolali verejné pohoršenie, srbské úrady sa zaviazali nájsť a potrestať vinníkov.Správanie Ronalda viedlo k vyšetrovaniu FIFA, hviezdny kanonier môže očakávať trest. Jeho odhodenú kapitánsku pásku si všimol jeden zo službukonajúcich hasičov a posunul ju zodpovedným z charitatívnej organizácie. A potom sa ocitla vo verejnej dražbe.Cristiano Ronaldo v závere tretej minúty nadstavenia vystrelil smerom do opustenej bránky súpera a aj keď sa domáci obranca veľmi snažil, loptu odkopol až v okamihu, keď už preťala bránkovú čiaru. Arbitri však situáciu napriek tomu vyhodnotili tak, že lopta celým objemom nebola v bránke.To vyvolalo búrku nevôle u elitného portugalského reprezentanta, čo demonštroval spomenutým odhodením pásky. Portugalčania si pripísali do tabuľky bod za remízu 2:2, ale neskôr vyhrali v Luxembursku aj vďaka gólu Ronalda 3:1 a spolu so Srbmi sú so 7 bodmi lídrami A-skupiny.