Sagana netreba odpisovať, tvrdí Tom Boonen. Víťaz spred piatich rokov už s tímom trénuje vo Flámsku

2.4.2021 (Webnoviny.sk) - Vlaňajší víťaz Holanďan Mathieu van der Poel , pred rokom druhý Belgičan Wout van Aert a úradujúci majster sveta Francúz Julian Alaphilippe sú tri najčastejšie spomínané mená favoritov 105. ročníka pretekov Okolo Flámska , ktoré sa budú jazdiť na Veľkonočnú nedeľu.V debate belgických odborníkov na webe televízie Sporza sa však objavujú aj ďalšie dve mená, sú nimi Belgičan Yves Lampaert a Slovák Peter Sagan "Mená favoritov Van der Poel, Van Aert a Alaphilippe nie sú prekvapenie. Ich súčasná forma, ale aj úspechy z minulosti ich k tomu predurčujú. V televíznej relácii Vive le Vélo sa však vážne spomenuli aj Lampaert a Sagan. V čase, keď je definitívne jasné, že preteky Paríž-Roubaix sa na jar nepôjdu, ešte viac stúpa prestíž Okolo Flámska a víťazstvo na nich bude veľké privilégium," zhrnul web sporza.be.Za Sagana ako jedného z favoritov sa prihovoril jeden z najkompetentnejších účastníkov debaty, trojnásobný víťaz Okolo Flámska Tom Boonen Na otázku, či by si stavil na 31-ročného Slováka ako šampióna v cieľovej rovinke na Minderbroederstraat v Oudenaarde, 40-ročný Belgičan, ktorý pred štyrmi rokmi ukončil kariéru, odpovedal: "Saganova príprava sa tento rok vymyká z bežného rámca. Zvolil si alternatívne preteky, ale vidieť, že postupne jeho forma rastie. Dobrý bol už na monumente Miláno - San Remo a neskôr na pretekoch Okolo Katalánska nepracoval len výlučne na svojej kondícii, ale aj vyhral jednu z etáp. Neviem, prečo by sme mali odpisovať Sagana. Na víťazstvo v pretekoch nemusíte dominovať štyri týždne predtým."Tím Bora-Hansgrohe už je vo Flámsku a v piatok v počte ôsmich cyklistov trénoval na trase pretekov. Podľa belgických médií Sagana videli prechádzať jedným z najdôležitejších bodov pretekov - stúpaním Oude Kwaremont.V predbežnej zostave Bora-Hansgrohe na jeden z najprestížnejších monumentov na trase z Antverp do Oudenaarde (263,7 km) figurujú Nemci Nils Politt a Marcus Burghardt, Rakúšania Lukas Pöstlberger a Patrick Gamper ako aj Saganovi dlhoroční domestici Talian Daniel Oss a Poliak Maciej Bodnar "Začali sme s prehliadkou najdôležitejších miest na trati a máme za sebou niečo cez 70 km Sagan si potrebuje oživiť spomienky. Poznatky o trati sú veľmi dôležité v pretekoch Okolo Flámska. Zatiaľ sme sa nerozhodli, kto zostane v nedeľu mimo tímu," uviedol Jean-Pierre Heynderickx , športový riaditeľ Bora-HansgrohePeter Sagan vyhral preteky Okolo Flámska po skvelom sóle v roku 2016. Spomedzi svojich deviatich účastí na tomto prestížnom podujatí bol aj druhý, štvrtý, piaty, šiesty a jedenásty. Vlani Flámsko vynechal, lebo v netradičnom jesennom termíne posunutej sezóny dostalo u neho prvýkrát prednosť Giro d'Italia.