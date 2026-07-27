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27. júla 2026
Odíde Vinícius Júnior z Realu Madrid? Arsenal skúma, či by bol prípadný prestup finančne realizovateľný
Brazílčan prišiel do Realu Madrid v roku 2018 z Flamenga. Anglický futbalový šampión Arsenal Londýn sa zaujíma o brazílskeho ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Brazílčan prišiel do Realu Madrid v roku 2018 z Flamenga.
Anglický futbalový šampión Arsenal Londýn sa zaujíma o brazílskeho krídelníka Viníciusa Júniora z Realu Madrid. Informovala o tom televízna stanica ESPN s odvolaním sa na svoje zdroje. Londýnsky klub podľa nich skúma, či by bol prípadný prestup 26-ročného reprezentanta Brazílie finančne realizovateľný.
Vinícius má s Realom Madrid už iba rok platnej zmluvy. Ak by sa obe strany nedohodli na jej predĺžení a hráč by sa rozhodol odísť, Arsenal je podľa zdrojov ESPN jediným reálnym záujemcom o jeho angažovanie počas tohto prestupového obdobia.
Podľa rovnakých informácií treba v súvislosti s budúcnosťou Viníciusa vnímať aj záujem Realu Madrid o mladého krídelníka RB Lipsko Yana Diomandého. Španielsky klub sa údajne pripravuje na možný odchod jednej zo svojich ofenzívnych opôr.
Vinícius na majstrovstvách sveta 2026 strelil za Brazíliu štyri góly v piatich zápasoch, no ani jeho výborné výkony nezabránili vyradeniu „kanárikov“ v osemfinále po prehre s Nórskom (1:2).
Brazílčan prišiel do Realu Madrid v roku 2018 z Flamenga. S madridským klubom získal dve trofeje v Lige majstrov, tri tituly v La Lige, tri Španielske superpoháre a jeden triumf v Copa del Rey.
Arsenal počas leta posilnil grécky krídelník Christos Tzolis, zatiaľ čo Leandro Trossard prestúpil do tureckého Beşiktaşu.
Zdroj: SITA.sk - Odíde Vinícius Júnior z Realu Madrid? Arsenal skúma, či by bol prípadný prestup finančne realizovateľný © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový šampión Arsenal Londýn sa zaujíma o brazílskeho krídelníka Viníciusa Júniora z Realu Madrid. Informovala o tom televízna stanica ESPN s odvolaním sa na svoje zdroje. Londýnsky klub podľa nich skúma, či by bol prípadný prestup 26-ročného reprezentanta Brazílie finančne realizovateľný.
Vinícius má s Realom Madrid už iba rok platnej zmluvy. Ak by sa obe strany nedohodli na jej predĺžení a hráč by sa rozhodol odísť, Arsenal je podľa zdrojov ESPN jediným reálnym záujemcom o jeho angažovanie počas tohto prestupového obdobia.
Podľa rovnakých informácií treba v súvislosti s budúcnosťou Viníciusa vnímať aj záujem Realu Madrid o mladého krídelníka RB Lipsko Yana Diomandého. Španielsky klub sa údajne pripravuje na možný odchod jednej zo svojich ofenzívnych opôr.
Vinícius na majstrovstvách sveta 2026 strelil za Brazíliu štyri góly v piatich zápasoch, no ani jeho výborné výkony nezabránili vyradeniu „kanárikov“ v osemfinále po prehre s Nórskom (1:2).
Brazílčan prišiel do Realu Madrid v roku 2018 z Flamenga. S madridským klubom získal dve trofeje v Lige majstrov, tri tituly v La Lige, tri Španielske superpoháre a jeden triumf v Copa del Rey.
Arsenal počas leta posilnil grécky krídelník Christos Tzolis, zatiaľ čo Leandro Trossard prestúpil do tureckého Beşiktaşu.
Zdroj: SITA.sk - Odíde Vinícius Júnior z Realu Madrid? Arsenal skúma, či by bol prípadný prestup finančne realizovateľný © SITA Všetky práva vyhradené.
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