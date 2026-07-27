Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Božena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

27. júla 2026

Odíde Vinícius Júnior z Realu Madrid? Arsenal skúma, či by bol prípadný prestup finančne realizovateľný


Tagy: La Liga La Liga 2026/2027 Premier League Premier League 2026/2027

Brazílčan prišiel do Realu Madrid v roku 2018 z Flamenga. Anglický futbalový šampión Arsenal Londýn sa zaujíma o brazílskeho ...



Zdieľať
brazilsky futbalsta vinicius junior v drese realu madrid 676x451 27.7.2026 (SITA.sk) - Brazílčan prišiel do Realu Madrid v roku 2018 z Flamenga.


Anglický futbalový šampión Arsenal Londýn sa zaujíma o brazílskeho krídelníka Viníciusa Júniora z Realu Madrid. Informovala o tom televízna stanica ESPN s odvolaním sa na svoje zdroje. Londýnsky klub podľa nich skúma, či by bol prípadný prestup 26-ročného reprezentanta Brazílie finančne realizovateľný.

Vinícius má s Realom Madrid už iba rok platnej zmluvy. Ak by sa obe strany nedohodli na jej predĺžení a hráč by sa rozhodol odísť, Arsenal je podľa zdrojov ESPN jediným reálnym záujemcom o jeho angažovanie počas tohto prestupového obdobia.

Podľa rovnakých informácií treba v súvislosti s budúcnosťou Viníciusa vnímať aj záujem Realu Madrid o mladého krídelníka RB Lipsko Yana Diomandého. Španielsky klub sa údajne pripravuje na možný odchod jednej zo svojich ofenzívnych opôr.

Vinícius na majstrovstvách sveta 2026 strelil za Brazíliu štyri góly v piatich zápasoch, no ani jeho výborné výkony nezabránili vyradeniu „kanárikov“ v osemfinále po prehre s Nórskom (1:2).

Brazílčan prišiel do Realu Madrid v roku 2018 z Flamenga. S madridským klubom získal dve trofeje v Lige majstrov, tri tituly v La Lige, tri Španielske superpoháre a jeden triumf v Copa del Rey.

Arsenal počas leta posilnil grécky krídelník Christos Tzolis, zatiaľ čo Leandro Trossard prestúpil do tureckého Beşiktaşu.


Zdroj: SITA.sk - Odíde Vinícius Júnior z Realu Madrid? Arsenal skúma, či by bol prípadný prestup finančne realizovateľný © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga La Liga 2026/2027 Premier League Premier League 2026/2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Obrat ako z veľkej knihy! Mladí Slováci prehrávali s Dánmi o 28 bodov a zvíťazili po predĺžení – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Šimon Nemec môže byť pre Calgary geniálny ťah, tvrdí kanadský novinár. Flames riskujú, ale získať môžu veľa

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 