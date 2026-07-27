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27. júla 2026
Šimon Nemec môže byť pre Calgary geniálny ťah, tvrdí kanadský novinár. Flames riskujú, ale získať môžu veľa
Tagy: NHL Slováci v NHL
Calgary za slovenského obrancu Šimona Nemca zaplatilo výraznú cenu. Prestup slovenského obrancu Šimona Nemca do
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27.7.2026 (SITA.sk) - Calgary za slovenského obrancu Šimona Nemca zaplatilo výraznú cenu.
Prestup slovenského obrancu Šimona Nemca do Calgary Flames môže byť jedným z najväčších riskov generálneho manažéra „plameňov“ Craiga Conroya, ale zároveň aj jedným z najlepších rozhodnutí počas prestavby tímu. Myslí si to kanadský novinár Kent Wilson z denníka Calgary Herald, podľa ktorého môže mať tento krok obrovský potenciál.
Calgary za slovenského zadáka zaplatilo výraznú cenu - súčasťou výmeny boli dve podmienené voľby v prvom kole draftu, výber v druhom kole a obranca Etienne Morin. Podľa Wilsona však väčšie riziko nespočíva v odovzdaných aktívach, ale v tom, či Nemec dokáže naplniť očakávania spojené s jeho draftovým postavením.
Nemec, ktorý bol v roku 2022 draftovou dvojkou, sa zatiaľ v NHL výraznejšie nepresadil a v New Jersey Devils bojoval o stabilnú pozíciu v zostave. „Nemec napriek svojmu draftovému potenciálu zatiaľ na úrovni NHL zápasil. To však nie je pri mladých obrancoch nič nezvyčajné, najmä pri hráčoch, ktorí sú ofenzívne ladení ako Nemec,“ uviedol Wilson.
Dôležitou súčasťou celej operácie bola aj nová zmluva, ktorú Calgary so Slovákom podpísalo. Päťročný kontrakt s priemerným ročným platom 7,25 milióna dolárov podľa Wilsona predstavuje kompromis medzi krátkodobým rizikom a dlhodobou istotou.
Flames sa vyhli príliš krátkej zmluve, ktorá by mohla byť drahá v budúcnosti, ale zároveň sa nezaviazali k maximálne dlhému kontraktu. „Pri plate 7,25 milióna dolárov sa Nemec musí stať iba spoľahlivým obrancom druhej formácie, aby si túto zmluvu zaslúžil,“ napísal Wilson a dodal, že vzhľadom na rast platového stropu sa podobné sumy môžu čoskoro stať bežnou úrovňou pre kvalitných obrancov „so strednou vyťaženosťou“.
Kanadský novinár však upozorňuje aj na možné komplikácie. Nemec bude v Calgary súperiť o priestor s ďalším mladým talentovaným obrancom Zaynom Parekhom, ktorý má podobne ofenzívne sklony a rezervy v defenzíve. Flames navyše majú na pravej strane obrany viacero perspektívnych hráčov, čo môže vytvoriť tlak na zostavu.
Napriek rizikám Wilson považuje príchod slovenského reprezentanta za opodstatnený krok v prestavbe tímu. Ak Nemec naplní svoj potenciál, Calgary môže podľa neho vybudovať jednu z najsilnejších mladých obrán v celej NHL.
„Vzhľadom na to, kde sa organizácia v rámci prestavby nachádza, je to stále užitočná stávka. Calgary malo dostatok draftového kapitálu na veľký krok a odmenou môže byť možno najlepšia obrana v lige, ak všetci títo mladí hráči dosiahnu svoj potenciál,“ zakončil Wilson.
Zdroj: SITA.sk - Šimon Nemec môže byť pre Calgary geniálny ťah, tvrdí kanadský novinár. Flames riskujú, ale získať môžu veľa © SITA Všetky práva vyhradené.
Prestup slovenského obrancu Šimona Nemca do Calgary Flames môže byť jedným z najväčších riskov generálneho manažéra „plameňov“ Craiga Conroya, ale zároveň aj jedným z najlepších rozhodnutí počas prestavby tímu. Myslí si to kanadský novinár Kent Wilson z denníka Calgary Herald, podľa ktorého môže mať tento krok obrovský potenciál.
V New Jersey boj o stabilnú pozíciu v zostave
Calgary za slovenského zadáka zaplatilo výraznú cenu - súčasťou výmeny boli dve podmienené voľby v prvom kole draftu, výber v druhom kole a obranca Etienne Morin. Podľa Wilsona však väčšie riziko nespočíva v odovzdaných aktívach, ale v tom, či Nemec dokáže naplniť očakávania spojené s jeho draftovým postavením.
Nemec, ktorý bol v roku 2022 draftovou dvojkou, sa zatiaľ v NHL výraznejšie nepresadil a v New Jersey Devils bojoval o stabilnú pozíciu v zostave. „Nemec napriek svojmu draftovému potenciálu zatiaľ na úrovni NHL zápasil. To však nie je pri mladých obrancoch nič nezvyčajné, najmä pri hráčoch, ktorí sú ofenzívne ladení ako Nemec,“ uviedol Wilson.
Päťročná zmluva s Calgary Flames
Dôležitou súčasťou celej operácie bola aj nová zmluva, ktorú Calgary so Slovákom podpísalo. Päťročný kontrakt s priemerným ročným platom 7,25 milióna dolárov podľa Wilsona predstavuje kompromis medzi krátkodobým rizikom a dlhodobou istotou.
Flames sa vyhli príliš krátkej zmluve, ktorá by mohla byť drahá v budúcnosti, ale zároveň sa nezaviazali k maximálne dlhému kontraktu. „Pri plate 7,25 milióna dolárov sa Nemec musí stať iba spoľahlivým obrancom druhej formácie, aby si túto zmluvu zaslúžil,“ napísal Wilson a dodal, že vzhľadom na rast platového stropu sa podobné sumy môžu čoskoro stať bežnou úrovňou pre kvalitných obrancov „so strednou vyťaženosťou“.
Kanadský novinár však upozorňuje aj na možné komplikácie. Nemec bude v Calgary súperiť o priestor s ďalším mladým talentovaným obrancom Zaynom Parekhom, ktorý má podobne ofenzívne sklony a rezervy v defenzíve. Flames navyše majú na pravej strane obrany viacero perspektívnych hráčov, čo môže vytvoriť tlak na zostavu.
Napriek rizikám Wilson považuje príchod slovenského reprezentanta za opodstatnený krok v prestavbe tímu. Ak Nemec naplní svoj potenciál, Calgary môže podľa neho vybudovať jednu z najsilnejších mladých obrán v celej NHL.
„Vzhľadom na to, kde sa organizácia v rámci prestavby nachádza, je to stále užitočná stávka. Calgary malo dostatok draftového kapitálu na veľký krok a odmenou môže byť možno najlepšia obrana v lige, ak všetci títo mladí hráči dosiahnu svoj potenciál,“ zakončil Wilson.
Zdroj: SITA.sk - Šimon Nemec môže byť pre Calgary geniálny ťah, tvrdí kanadský novinár. Flames riskujú, ale získať môžu veľa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL Slováci v NHL
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