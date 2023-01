Odídenci z OĽaNO už rokujú o možnej spolupráci s ostatnými stranami, cieľom je zabrániť návratu korupčných politikov

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Občiansko-demokratická platforma, ktorú tvoria odídenci z klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), rokuje so zástupcami iných politických strán o možnej spolupráci pred najbližšími parlamentnými voľbami.Cieľom rokovaní je spojiť demokratov a zabrániť návratu korupčných politikov. Pre agentúru SITA to uviedol nezaradený poslanec Národnej rady SR Kristián Čekovský z Občiansko-demokratickej platformy. Strany, s ktorými rokujú, zatiaľ nechcel konkretizovať, pokladá to za predčasné.Ako upresnil, aktuálne má platforma jedenástich členov. Okrem neho sú to poslanci Tomáš Šudík, Anna Mierna, Ján Mičovský, Monika Kozelová, Róbert Halák, Martina Brisudová, Vladimír Zajačik, Jaromír Šíbl, Anna Remiášová a Jarmila Vaňová. Žiaden z členov platformy nebol členom strany OĽaNO, takže po vystúpení z klubu už pôsobia nezávisle od hnutia.