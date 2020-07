Odídenci zo Smeru chcú odstaviť Lipšica z hry o generálneho prokurátora a kritizujú OĽaNO

Pridajú ďalšie dva návrhy

Politizácia štátnej správy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.7.2020 - Poslanci novoznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia predložia počas druhého čítania novely zákona o prokuratúre vlastný pozmeňujúci návrh. Žiadajú v ňom aj to, aby sa generálnym prokurátorom mohla stať osoba s čistým výpisom z registra trestov.Na pondelkovej tlačovej besede o tom informovali Richard Raši, Peter Pellegrini, Denisa Saková, Peter Žiga, Erik Tomáš, Ľubica Laššáková a Matúš Šutaj Eštok.„Pokiaľ by tento poslanecký návrh schválený nebol, je jasné, že celý tento zákon bol robený iba kvôli jednému človeku, kvôli pánovi Lipšicovi,“ uviedol na tlačovej besede Raši.Daniel Lipšic v roku 2017 zrazil autom chodca, ktorý nehodu neprežil. Bývalý politik Lipšic má preto zápis v registri trestov.Poslanci okolo Pellegriniho zároveň pridajú ďalšie dva návrhy k zákonu o prokuratúre. Ako uviedli, chcú, aby sa zúžil okruh možného výberu kandidátov na generálneho prokurátora tak, aby sa o túto funkciu mohol uchádzať iba prokurátor.Rovnako chcú, aby bolo vyňaté zo zákona, že parlament môže odvolať generálneho prokurátora, ak prestane funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne. Myslia si, že koalíciou navrhované vágne znenie zákona je pákou na ovládnutie prokurátúry.Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Peter Pellegrini zároveň kritizoval vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) za to, že vybrali 70 kandidátov na prednostov okresných úradov. Hnutie o tom informovalo na pondelkovom tlačovom brífingu.Pellegrini sa ospravedlnil zamestnancom okresných úradov za Matovičove slová. Premiér zamestnancov úradov podľa Pellegriniho nazval „korupčnou bandou a nemal na nich jedného dobrého slova“.„To, čo predviedol Igor Matovič, je čistá politizácia štátnej správy v priamom prenose,“ uzavrel Pellegrini.Odídenci zo strany Smer-SD zároveň komentovali body utorňajšej deviatej schôdze parlamentu. Medzi nimi aj ich návrh zákona o opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže.Poslanci novovznikajúcej strany Hlas chcú napríklad zrušiť povinnosť predkladať v listinnej podobe verejným orgánom kópiu rodného, sobášneho, úmrtného listu, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania či potvrdenie o pobyte.